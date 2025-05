Tres notas y media a oscuras

1. El Gobierno pide responsabilidades, no las asume. Hay indicios de que los directivos de Red Eléctrica, encabezados por su presidenta, marrullearon durante las primeras horas frente a la exigencia de información del Gobierno español. Pedro Sánchez, muy razonablemente, decidió apretarles las tuercas. Pero esa decisión terminó formando parte del atrezzo de la situación. Lo que se intenta ocultar, desde primera hora, es una premisa elemental: el Gobierno tiene una responsabilidad política directa en lo ocurrido primero y en explicar públicamente lo ocurrido después. El Gobierno no es un paladín sobre un caballo blanco que valientemente se lanza repentinamente a deshacer un entuerto. Más asombroso que se produzca un cero energético es que los ciudadanos piquen y asuman como tolerable ese cuento.

El puñetero gobierno no me está haciendo un favor por lo cual debo estar eternamente agradecido. El Gobierno tiene una responsabilidad muy relevante, que se mantenga el suministro de energía eléctrica, al margen de quien gestione la producción, y máxime teniendo en cuenta que el Estado es el principal accionista de la empresa que monopolísticamente se encarga de la distribución de la energía. La visita a REE –actualmente Redeia a la que Sánchez, sin despeinarse, ha llamado «empresa privada»– se reforzó con el envío de agentes del CNI a las centrales productoras «para recabar la información necesaria». ¿El CNI, de veras? ¿Cuántos agentes tienen que sean ingenieros electrónicos, físicos o telecos? ¿Qué datos buscan? Para los que no son estrictamente técnicos, incluso para alguna información o documento, ¿disponen de una orden judicial? ¿O fueron a tomar café?

2. El Gobierno convocará una comisión de expertos, pero ni convencerá a nadie ni dirimirá responsabilidades políticas. Ya estamos a viernes y de la comisión de expertos independientes no se sabe nada. ¿De dónde sacará al Gobierno a los expertos? ¿Cuáles son los límites de la comisión? Teniendo en cuenta experiencias anteriores –sobre todo la pandemia de covid en 2020– lo mejor es encastillarse en el escepticismo. Al final el comité de expertos ni siquiera existió. Por lo demás el propio presidente se ha proporcionado a sí mismo el lujo de mostrar preferencias interpretativas al mismo tiempo que insiste en que la información, actualmente, no es suficiente. Por ejemplo, seguir manteniendo una pequeña llama para mantener caliente la hipótesis de un ciberataque. O seguir señalando mientras se mira a otro lado a las empresas generadoras. La palabra más repetida en la última rueda de prensa ha sido «privada». El guión de la futura comisión –si llega a convocarse– está ya más o menos esquematizado.

3. El Gobierno ejerce el peloteo y la exaltación babosa e intercambia con los ciudadanos piropos a cambio de distracciones. Jamás se ha visto un Gobierno que arroje tantas lisonjas sobre los contribuyentes. En la epidemia de covid murieron más de 120.000 personas y el Ejecutivo salió de rositas. Ahora igual: los españoles son maravillosos, estupendos, pacientes, responsables, inteligentes, solidarios, tranquilos, sabios, cautos, admirables. Si hasta beben cerveza y hacen la conga en los parques mientras vuelve la luz. Es como las palmaditas en el lomo a los perros. Buen animal. Buen animalito. Toma un hueso, un programa de Broncano, y juega un rato.

4. El Gobierno evidencia que los del PP son unos sinvergüenzas. Mira, mira cómo critican, en vez de aplaudir al Gobierno, que consiguió reparar la crisis eléctrica en apenas 12 horas. Porque la responsabilidad de la caída es de las privadas, incluida REE, pero la de su superación es del Gobierno, y eso no lo soporta la derecha, la extrema derecha, los nazis ni Pablo Motos.