Francisco, un hombre del Espíritu

El Papa Francisco. Un hombre de palabra

Así fue Francisco, un hombre elegido como pastor de la Iglesia caminante, un vicario de Cristo, un hombre que se dejó seducir, abrió su corazón y se dejó hacer por el Amor de Dios, por el Espíritu Creador. Un hombre que dejó que este amor misterioso pasara por él y actuara a través de él. Un hombre que dio su «si» incondicional -como lo hizo MarÍa- a ese Amor creador y se convirtió en canal inagotable de la bendición y novedad que Dios quiere compartir con sus hijos, con la humanidad.

Una voz que se deja oír en todas partes, que llega, toca, cambia, alegra y llena de esperanza al más caído, al más distante, al más marginado, ¡pues en realidad es la voz de Dios!

Es muy difícil que pase desapercibido, que alguien no se detenga, que alguien -que busca la verdad- lo ignore. Es muy raro que alguien que busca no lo encuentre, alguien que lo desea no quede satisfecho y entusiasmado, pues trae novedad, cambio, esperanza, aire fresco, ¡oxigeno puro!

Así fue simplemente Francisco en su humanidad, pero grandioso en sus obras porque la Divinidad lo asistía, lo acompañaba y él la dejaba actuar, por eso vemos su esplendor, su transparencia, la bendición que ha bajado, ha actuado y se ha extendido a través de un mortal que, simplemente, ¡se ha dejado amar por Dios!

La unción del Espíritu que le asistía para ejercer su pastoreo, su papado, su misión, dio frutos palpables, se extendió y toco a los demás, a su prójimo.

La humildad, sencillez y cercanía de Dios se ha hecho palpable porque lo pidió y se le dio. Francisco, simplemente un hombre que miró al cielo y contó con él, un pastor, un vicario, un canal que mostraba a Jesús a la humanidad. ¡Unos pies que acercaban el evangelio a todos y un corazón con el calor de Dios!