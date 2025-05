Fallo de sistema

Reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con las principales compañías eléctricas tras el apagón que afectó a toda la Península Ibérica / MONCLOA

Quédense con la explicación que más les guste. Dependemos tanto de la energía, y del buen funcionamiento de la cadena de servicios, que el caos de unas horas nos recuerda lo frágiles que somos. En Ucrania atacan centrales eléctricas y se quedan a oscuras durante no sabemos cuánto tiempo, pero eso ocurre muy lejos de nuestras rutinas. De Gaza ni hablemos, siempre son las ruinas y los muertos de otros, penalidades más propias de países como Ecuador o Cuba donde los cortes de luz son largos y frecuentes. África y demás tercermundistas merecen un capítulo aparte pero las desgracias ajenas nos importan lo justo. Hasta que nos toca. Ahí se activan las alertas de inmediato, tomamos decisiones basadas en el instinto de supervivencia, el miedo toma el control y, automáticamente, acaparamos de modo frenético. Claro, la Canarias aislada, pobre y desatendida, pero oye, mira que bien nos ha venido estar a miles de kilómetros del desastre peninsular. Entonces, se cae la red de telefonía, horror, no hay datos ni wifi, cunde el nerviosismo, aumenta la venta de ansiolíticos, llegan la frustración, el cabreo, y empezamos a buscar culpables. Protestamos, exigimos responsabilidades, luego aplaudimos, nos solidarizamos con los afectados y suspiramos por el regreso de la supuesta normalidad. De nuevo hacemos planes de futuro, aunque las guerras exteriores e interiores no hayan cesado en ninguna de sus modalidades, sean económicas, militares, tecnológicas, o una mezcla híbrida de todas ellas. Así que consumimos la tecnología que nos consume antes del siguiente ensayo de la temida y esperada apocalipsis. Vemos la saga de Matrix y la distopía que anticipa suena familiar, elige la pastilla azul o la roja, seguir conectados a la realidad virtual programada o apoyar la revolución de un virus que nos devuelva algo de cruda y dura libertad. Elijan la versión que más les guste.