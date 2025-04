Sobran asesores

El presidente Perdro Sánchez junto a otros líderes políticos / EFE

Son muy prolíficos en nuestra Comunidad Autónoma, es decir, abundan por doquier, nombrándolos a dedo y reproduciéndose en abundancia en cualquier ámbito territorial de la gobernanza de la cosa pública, da lo mismo si la referencia la hacemos a nivel local, insular o regional, porque no es una especie invasora rara, sino endémica, siendo bastante conocida. Acomodar plácidamente a sujetos afines, que se ha normalizado con naturalidad y sin vergüenza alguna, convirtiéndose en una verdadera epidemia producto de una mala praxis gestora o mejor dicho, de una nefasta tradición colocadora de personas, que después de unas elecciones no han conseguido el objetivo de obtener un puesto o cargo público es muy típico. Como consecuencia de esta circunstancia normal en una democracia, aparece lo anómalo, es decir, que, al quedarse sin sustento económico, porque viven exclusivamente de la política, son los que siempre hemos denominado «sueldólogos», hay que procurarles una ocupación que en la mayoría de los casos es ficticia o poco operativa, pero le resuelve la vida al individuo correspondiente y se le agradecen a la vez los favores prestados, la fidelidad al líder correspondiente y por supuesto, la lealtad al partido político al que pertenece.

La misión del asesor o asesora, por cierto, en este tema se suele cumplir acertadamente la paridad de género, es dar consejo o dictamen con la suficiente profundidad, contundencia y respaldo académico o profesional al político que lo necesita en los temas y asuntos para los que fue nombrado específicamente. Lo dicho es la teoría, después la práctica nos enseña que no se cumple en la mayoría de los casos, porque la premisa antedicha y necesaria de su propia existencia hace imposible empíricamente su trabajo, que al principio o final se queda en algo fantasmal, debido a que carecen de la suficiente preparación para ejercer con autoridad las funciones que les son o fueron encomendadas en su respectivo nombramiento.

Están para orientar, aconsejar, sugerir, recomendar, proponer o informar en el ámbito público. Pero eso es mucho pedir, muy trabajoso, ya que exige la máxima y entera ocupación tanto de tiempo como intelectual, que no pueden cumplir, porque a lo mejor, a lo que se dedican verdaderamente, no todos, pero algún caso pueda que ocurra, es a cobrar del erario y después aplicarse a cosas diferentes, como fortalecer las estructuras partidarias o cualquier otro asunto de la iniciativa privada que le sea encomendado por el que le nombró. Además, también vale otra posibilidad, a saber, que no tengan ni despacho, porque pasa una Legislatura y no aparecen por el edificio público correspondiente al organismo, departamento o consejería relativa a su cargo, desconociendo su ubicación física, aunque ahora tienen una treta, ese artificio sutil e ingenioso que se llama teletrabajo y los hace invisibles.

Algunos o algunas, llevan tanto tiempo ocupando variadas asesorías, da lo mismo que sean de diferentes materias, porque insistimos, que lo primordial no es su función, sino el cobro al final de mes del sueldo correspondiente, que pueden pasar o confundirse con unos verdaderos empleados públicos. Aunque se diferencian claramente de los funcionarios en que éstos han entrado en la Administración de todos por la puerta principal, por medio de una esforzada oposición y los ínclitos asesores o asesoras, lo han hecho por la facilona entradilla trasera a base de la confianza personal, discrecionalidad y eventualidad del que los nombra.

Si hay una Función Pública integrada por profesionales que saben o por lo menos deberían estar ocupándose de los asuntos propios de forma conocedora y experta, no tiene sentido acudir a personas que carecen del saber preciso.