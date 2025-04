El libro de condolencias. / El Día

No recuerdo haber escrito nunca en un libro de condolencias hasta ahora, en el que he tenido la suerte de abrir el Libro de Condolencias de la Catedral de La Laguna con ocasión de la muerte del Papa Francisco. Es un abrazo gráfico dado a cualquiera que sienta la pérdida como si le dijéramos “siento mucho su muerte y me pesa el dolor que sientes”. No es un libro de dolencias, descritas, propias o ajenas, sino de condolencias. De sentimientos compartidos y dolores abrazados por una pérdida común. Eso es lo que ha sido. Un dolor abrazado por otros que sienten que lo esperado, aun siéndolo, siempre sorprende y arde.

Dicho lo cual, comparto esta condolencia con cuantos extrañarán la cercanía informal, la palabra cercana marcada por más frescura que rigor, de quien recibió la misión de ser vínculo de caridad y fuente de confirmación en la fe. El último sucesor de Pedro con el nombre de Francisco. Tanta extrañeza genera como la que generó Benedicto XVI o Juan Pablo II cuando murieron, por citar solo los últimos tres. Diferentes, carismáticamente distintos, pero sosteniendo el mismo cayado del pescador de Galilea.

No es que sea inconveniente las comparaciones; es que son imposibles. Porque no existen dos personas iguales y nadie responde a la totalidad de lo posible. Precisamente las diferencias se dan cuando se es coherente con la verdad y no se usa una careta mimética. Cada uno solo se parece a sí mismo, y no podemos esperar un sucesor que responda a un estereotipo previsto. Dios nos regalará una obra original en quien asuma ahora el servicio de servir a los servidores de Dios. No es banal reconocer que esta muerte acontece en el corazón de un Año Jubilar marcado por la esperanza. Lo que está por llegar es siempre lo mejor.

En esa pléyade de libros existentes, desde el libro de bautismo, al libro de aniversario, al de la mayoría de edad, o este rol luctuoso del que venimos hablando, todos pretenden recoger páginas que suman experiencias que trasciendan la individualidad personal y sumen espíritu comunitario de encuentro. Porque todos tenemos anhelos de encuentro. Y es precisamente la construcción de una cultura del encuentro lo que caracteriza el espíritu del Papa del que escribimos nuestras condolencias. Igual que hacemos fiesta juntos, nos despedimos de las personas queridas juntos, incluso lloramos juntos, de manera que las lágrimas ajenas sean las nuestras. La muerte de un anciano es la pérdida de una biblioteca; y las bibliotecas se constituyen por la comunidad de libros que se juntan como soldados del ejército de lo real.

El libro de condolencias, un espacio para el dolor compartido se convierte en un abrazo colectivo ante la pérdida del Papa Francisco. Más allá de la individualidad, se busca la comunidad en el duelo, reflejando el espíritu de encuentro que él cultivó. Su partida, como la de sus predecesores, nos recuerda la singularidad de cada líder y la esperanza en la continuidad del servicio. En este Año Jubilar, marcado por la esperanza, despedimos a un hombre cuya cercanía y frescura dejaron huella. La muerte de un anciano es la pérdida de una biblioteca, y en este adiós, la comunidad se une para honrar su legado y aguardar con esperanza la llegada de un nuevo liderazgo.

Así como el libro de condolencias une corazones en el dolor, la esperanza nos conecta con la promesa de un futuro. No es una expectativa ingenua, sino una confianza arraigada en la continuidad del servicio y en la providencia divina. La partida de un líder, por significativa que sea, no eclipsa la luz de la fe, sino que abre espacio a nuevas manifestaciones del espíritu. La esperanza reside en la certeza de que el legado de cercanía y frescura perdurará, inspirando a quien tome el cayado del pescador. En este Año Jubilar, la esperanza se convierte en un motor que impulsa a la comunidad a mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que, incluso en la pérdida, la promesa de un nuevo amanecer siempre está presente.

Nos toca seguir escribiendo ahora en el libro de la vida.