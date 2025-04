Firmeza para el éxito de una industria cinematográfica

Uno de los talleres de formación en el sector audiovisual de La Palma Film Commission. / EL DÍA

La consolidación de Canarias como territorio idóneo para el rodaje de películas y la puesta en marcha de proyectos audiovisuales más específicos parece caminar con paso firme, pese a los obstáculos con los que se encuentra el propósito de levantar una industria cinematográfica en las Islas. Uno de los últimos episodios de esta superación es la reciente sentencia de la Audiencia Nacional por la que, en contra de los criterios de la Hacienda estatal, reconoce las deducciones fiscales por la producción de Ira de titanes. El fallo constituye un alivio dada la alarma creada en el sector por los criterios restrictivos en la interpretación de los incentivos fiscales.

La cinematografía dejó en 2024 en el Archipiélago ganancias por 218 millones y procuró 14.000 contrataciones directas gracias al rodaje de 154 películas y series, según datos facilitados por Canarias Islands Films, un departamento creado ex profeso para asesorar las iniciativas que tienen a las Islas por objetivo. Es importante subrayar el condicionante del nivel administrativo, fundamental para ofrecer la información fiscal, las localizaciones o los contactos con las empresas locales para la contratación de personal, el aprovisionamiento de material y servicios.

La diversidad paisajística de Canarias y el funcionamiento favorable de su entramado comunicacional, tanto interior como interinsular, además de su buen clima, hacen de las Islas el lugar preferible de la geografía española en un circuito tan competitivo como el cinematográfico. El eslabón fiscal, reforzado judicialmente como consecuencia de los reparos hacendísticos, nos sitúa ante un prometedor campo productivo. Una alternativa no comparable, como es obvio, con los ingresos que genera la actividad turística, pero sí complementaria cuando se trata de llevar a buen fin la idea de escapar de la tradicional presencia del monocultivo económico.

Los responsables públicos así lo han entendido. Una prueba de ello es la voluntad del Gobierno regional por implementar los mecanismos para estimular este tejido empresarial, en lo que se refiere a las áreas competenciales que le corresponden. Se trata de la apuesta por incluir en la reforma de la Ley del Suelo la opción de construir en terreno rústico estudios de cine, siempre que exista una inversión mínima de 15 millones y la creación de 300 empleos.

En el nacimiento de un rodaje, aparte de las cuestiones creativas, intervienen múltiples factores que van desde el requerimiento de una mano de obra extremadamente especializada, pero también de oficio (carpinteros, electricistas, costura...), hasta una disponibilidad tecnológica de lo más avanzada, pasando por la concentración de todas estas exigencias en recintos compactos, a la manera de ciudades con vida propia, reconocibles para los productores. Estos núcleos o factorías han formado parte de la tradición cinematográfica, si bien ahora, de acuerdo con el nuevo escenario en soportes y contenidos, superan el mero concepto de estudio.

Hay proyectos en tramitación y otros aún en fase embrionaria cercanos a una moderna urbe cinematográfica, que ocuparían decenas de hectáreas, que se transformarían en piezas clave para la consolidación de la cinematografía en las Islas. El fuerte crecimiento del sector convierte en urgente esta inversión privada, que debería evitar la maraña de la burocracia de los permisos urbanísticos. De ahí la reforma de la Ley del Suelo. Una espera, por otra parte, que podría poner a otro territorio competidor en mejor posición de salida. No es mera hipótesis. En España, no es el Archipiélago el único beneficiario de incentivos fiscales en rodajes de películas.

Habrá quiénes observen en esta reforma anunciada de la Ley del Suelo un traje hecho a medida. Nada más improductivo. La legislación no es inmutable, necesita adaptarse a los tiempos que corren, sintonizar con los ciclos socioeconómicos. El cine en Canarias, dado el recorrido de su rentabilidad en menos de una década, emerge como una elección madura, a la que no se puede poner cortapisas. Y ello no es incompatible con la observancia de los requisitos por parte de los promotores, ni con la vigilancia institucional para que los mismos se cumplan escrupulosamente.

La combinación de factores no puede tampoco dejar a un lado el capítulo de la educación. El impulso de la cinematografía conlleva avanzar en la FP, pero también en aspectos más teóricos adscritos a la enseñanza universitaria. Una prioridad, por otra parte, a la que hay que añadir el pilar cultural, representado por los festivales de cine organizados en el Archipiélago.

De la perfecta trabazón de estas variables dependerá la estabilidad del desafío del Archipiélago para triunfar en el Séptimo Arte.