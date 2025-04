Estado de provisionalidad (1)

Audiencia de Cuentas / La Provincia

Resultan desconcertantes las dificultades del sistema público, políticos-funcionarios, para atender las demandas de la sociedad civil que gobiernan. Donde nos situamos ante una realidad donde lo sólido es su «estado de provisionalidad permanente». Una sociedad líquida desconfiada y aturdida entre los impuestos y el bloqueo administrativo. Mientras contemplamos el imparable crecimiento del entramado público. Un pesado armazón de órganos, teóricamente independientes, para controlar al gobierno como son en Canarias, el Tribunal de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y el Comisionado de Transparencia. Cuyos cargos repartidos entre los partidos, CC, PSOE, PP, asegura colocar a sus «elefantes» y neutraliza cualquier propuesta ajena al equilibrio de sus tribus políticas. Lo visualizo en tres infraestructuras-dotaciones, con relevancia comarcal-insular-regional.

La primera el «Puerto de Los Cristianos-Fonsalía», cuyo debate se ofreció en Los Cristianos, por la FAST del Sur el pasado 10 de abril. José Antonio Afonso, coordinador de la comisión del Colegio de Ingenieros de Caminos, expuso las limitaciones del puerto de Los Cristianos, ampliando el anterior Informe de su Colegio de 2021, para la Conexión con las Islas Verdes. Donde Los Cristianos presenta las conocidas dificultades de acceso a la TF-1, limitaciones de superficies de apoyo, parking y de las líneas de atraque y maniobra. La posición de Arona la aclaró su alcaldesa con sus vecinos, que negó el crecimiento del Puerto, al margen de resolver sus complicaciones. La única opción posible es un «Fonsalía Reducido» que no podrá estar operativo antes de 15 años. Dos factores relevantes la postura de Islas Verdes, con Fonsalia en su baricentro y el desconcierto tras la intervención del Consejero del Cabildo del PP, señalando que el pacto CC-PP, dejó aparcado Fonsalía hasta la próxima legislatura. Ni si, ni no, ni me abstengo, desplazo el conflicto burlando al ciudadano y a las Islas Verdes.

El «Mercado de La Laguna, Plaza Adelantado - Plaza del Cristo». El 31 de marzo en La Laguna, charla de José Carlos Marrero, periodista y Juan Manuel Palerm, arquitecto, valorando las opciones para el mercado, bien en su actual localización en el Adelantado, o en los terrenos junto al Cristo que fueron del Ejército, sacándolo de la plaza. Opción preferida por los conferenciantes. Nos desplazan hacia una nueva provisionalidad, donde cualquiera de las alternativas ofrecen dificultades análogas en la estructura del Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad. En sus enlaces, vías, accesos, zonas de servicio y parking, que obligan a actuaciones contenidas que acomoden el uso al lugar y a sus comerciantes. Luego de 18 años de localización provisional, la opción más rápida y sencilla es la del Adelantado, que no abrirá antes de los 25 años del traslado. Los tiempos del urbanismo se han vuelto inmanejables, más provisionalidad no es la solución.

El tercero la postura de los vecinos del «Frente Cívico del Distrito Suroeste» de S/C de Tenerife de 23 de abril 2025 ante el Cabildo de Tenerife, donde reiteran desde hace 20 años, la misma solución para mantener la «Rambla Avenida de Los Majuelos», a salvo del Tranvía. Cuyo actual trazado vigente conforme al «Plan Territorial Especial del Transporte de Tenerife» del Cabildo Insular, lo posiciona a lo largo de la Avenida de «Las Hespérides», trazado que los vecinos defienden. Burlando la opinión histórica de los Vecinos, el Cabildo se inventa un apoyo vecinal inexistente y compromete al Diputado del Común. Aún va más allá cuando como promotor y órgano sustantivo solicita de su órgano ambiental la CEAT informe, que emite favorable, para colocar el tranvía por la Rambla de los Majuelos, sin poder hacerlo contra el trazado previsto en su Plan Territorial Especial de 2012. Y como argumento principal su comparación con la «Rambla de Santa Cruz», que fue en su día el modelo trasladado al «Polígono del Rosario». Lo avalan razones de identidad, soportadas en su uso social, económico, ambiental y cultural, como exige todo desarrollo sostenible. Contra la desertificación de usos, actividad comercial y vecinal de la zona, como demuestra el paso del tranvía sobre zonas consolidadas en Santa Cruz y La Laguna. En los tres casos analizados debe superarse el «estado de provisionalidad», asumiendo el marco jurídico vigente, que viene reforzado por la posición de los vecinos y sus usuarios.