Cachitos invisibles

Es gracioso cómo algunos libros nos dejan ideas que se nos van repitiendo toda la vida. Como si se hubieran enganchado a nuestro pensamiento, a las conclusiones que sacamos del mundo cuando teníamos seis años. A mí me pasa con La señora Dalloway de Virginia Woolf, en concreto con el momento en el que se dice que las personas tenemos una parte visible y una parte invisible. La parte visible es nuestro cuerpo, el yo que está presente cuando estamos en un sitio, la persona, su dolor, su voz interna, sus olores. La parte invisible está formada por recuerdos que permanecen en les otres, palabras que se les pegan a les otres, acciones que resuenan en les otres, consecuencias de la vida de esa persona en las vidas de les otres. Es decir, tu parte visible eres tú, pero tu parte invisible es lo que eres tú para quienes te han conocido y para quienes no te han conocido pero han visto su existencia movida de alguna manera por la tuya: sacudida o mecida, o tan solo un pelito pfff levantándose.

Por ejemplo. A mí me acompaña la idea de la parte visible y la parte invisible. Es como si, de algún modo, la parte invisible de Virginia Woolf estuviera también en mí. Me acompaña el miedo a que el helado de chicle esté hecho de verdad con chicles recogidos del suelo porque mi padre me lo dijo de broma de pequeña. Me acompaña, quizá, una especie de asco-gusto por la saliva justo porque mi padre, sin pretenderlo, me hizo engrifarme un poco al comer aquello que tanto me gustaba: me hizo tener que escoger no dejarlo de comer. Me acompaña una forma de dibujar los árboles que le copié a uno de mis compañeros del colegio, y no sé si él se acordará de mí y quizá yo no me acuerdo de él del todo pero no sería la misma si él no hubiera nacido. La forma de cortar las papas de mi abuela también está en mí. Y están en mí las veces que me han tratado mal. Los daños, algunos gritos. Un terror no dulce como el del helado sino picón asqueroso ante determinadas situaciones. No me extenderé con esto. Pero todes cargamos con oxidaciones interiores que tienen que ver con cosas que nos han hecho. Tan injustas y tan aparentemente leves, y pum, la parte invisible de alguien se te clava. Pum.

Somos más de lo que somos, entonces. La semana pasada justo hablaba sobre la responsabilidad, mirar más allá de lo que hacemos para no quedarnos solo con el placer de hacerlo. He seguido pensando en ello, quizá porque, como me comentan a veces mis amigues, soy un poco exigente conmigo misma, y quien dice exigente dice repensadora de todo rumiadora hasta que me acaba doliendo la cabeza y la taquicardia no me deja vivir. O quien dice exigente, en realidad, dice que a los veintidós años leí La señora Dalloway y me di cuenta de que lo que eres no se puede controlar. Si parte de nosotres habita en otros cuerpos, guardado como un chicle dentro de una servilleta en un bolsillo (¿llegará a un helado?), entonces estamos haciendo muchísimas cosas de las que no nos damos cuenta. Y nos parece que podemos encerrarnos en casa, trancar todas las ventanas, ponernos a ver la tele y fingir que solo existe el mundo de la tele, que estamos ahí dentro cobijades, pero no es así: seguimos actuando, funcionando, hablando en recuerdos ajenos, y fue importante aquel comentario, y fue importantísimo aquel error, y aquel gesto de amabilidad también, claro. Hay algo muy vulnerable ahí si lo pensamos hacia el otro lado: estamos cruzades por partes invisibles ajenas, y lo que somos depende, aunque sea un fisco, de ellas. Sí, tiene sentido entonces enfadarnos por ciertas injusticias vividas, no olvidarlas ni perdonarlas. Pero, a la vez, quizá está bien aprender a entender lo complejo que es ser una persona y lo perdonables que pueden ser los errores de les otres aunque se nos queden ahí.

Es decir, lo que hacemos tiene consecuencias, pero también tenemos derecho a ser perdonades y vistes. Porque eso también es parte invisible ajena haciéndonos cambiar. Porque eso también nos ayuda a ser conscientes de que no somos solo un cuerpo. No solo unas piernas cruzadas mientras la tele brillabrilla. Judith Butler también lo explica de una forma muy bonita: las personas estamos desposeídas, es decir, no somos solo nuestras, parte de nuestro yo está en la gente que nos conoce. Les pertenece a les otres, de hecho. Perder a alguien duele más incluso porque pierdes una parte de ti y tienes que aprender a vivir sin ese cachito. Pero, y quizá esto me importa más hoy, tener a alguien también es tener que aprender a vivir con cachitos que no escoges. Quizá nos debería perseguir esta idea.

