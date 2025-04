Ilógica canaria

Canarias entrará en guerra contra Marruecos a lo largo de los próximos meses. El líder de Coalición Canaria en Fuerteventura y diputado en el Congelador Legislativo canario, Mario Cabrera, ha exigido al Gobierno –donde está su propio partido– que actúe «con firmeza» contra las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos a doscientos kilómetros de Maspalomas y de la costa de Fuerteventura.

Así que no queda otra. Es posible que la próxima semana comiencen a pertrecharse dos o tres centenares de falúas con lanzadores de plátanos y se inicie el reclutamiento de jóvenes, jóvenas y jóvenos para incorporarlos al Ejército Guanche. No descarten que Rabat, ante la amenaza de una invasión de tropas isleñas armadas con timples, chácaras y mantas sabandeñas, termine solicitando un armisticio antes incluso del inicio de hostilidades y renuncie al proyecto. Fuentes muy solventes –por lo tanto no canarias– han desechado la posibilidad de que Clavijo mande una delegación negociadora compuesta por José Segura, Antonio Alarcó, José Miguel Barragán y Carmelo Ramírez, porque según la convención de Ginebra la tortura se considera delictiva por la Corte Penal Internacional. Sería más humanitario lanzarles una bomba atómica, dijo Clavijo.

¿Qué se supone que debe hacer Canarias según Mario Cabrera? ¿Qué es actuar «con firmeza»? El sufrido viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, intentó explicarle a su compañero nacionalista que en realidad pintamos bastante poco. Y también en política exterior. Fue caritativo porque no le afeó a Cabrera que olvidase que Marruecos ha autorizado perforar en aguas que son de su absoluta soberanía. Sí, suya. Porque el Sáhara no es un Estado soberano. Y porque el Gobierno de España ha avalado –de puño y letra de Sánchez– el derecho de Marruecos a la soberanía sobre esa pobre tierra de la que los españoles salieron con el rabo entre las piernas. Expulsados, entre otros, por los propios saharauis.

Está pasando lo que algunos dijeron cuando Fuerteventura se levantó en armas contra las prospecciones petrolíferas en aguas españolas. El Gobierno Guanche de entonces, de CC y PSOE, sacó las uñas ante el Peninsular, en manos del PP y se lió la del pulpo con manifestaciones de rechazo a los pinchazos. Y no sirvió de nada explicar que si no lo hacíamos nosotros en nuestras aguas lo harían nuestros vecinos en las suyas. Que no fuéramos tan tontos y que lo que había que pedir para dejar de liarla es que, caso de hallar petróleo, una parte importante de los beneficios se quedara en Canarias para que no nos pasara como con el turismo, donde nosotros ponemos la cama y las madames cobran en Baleares, Barcelona, Madrid o alguna zona europea de baja tributación.

En Fuerteventura van de sobrados. Ni petróleo ni pencas en vinagre. Teniendo potenciales yacimientos de los minerales más valiosos del mundo se han negado a explotarlos. Siguen el ejemplo de El Hierro, que se negó a permitir una base de lanzamiento de cohetes para satélites científicos y de comunicaciones. Pero tienen sólidas razones. Si te mantienen otros, ¿que necesidad hay de buscarte los garbanzos? Una lógica más canaria que el gofio.

Suscríbete para seguir leyendo