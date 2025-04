¿Existe incompatibilidad entre la cultura musulmana y la occidental?

Archivo - Miembros del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en el campamento de Al Bureij, en la Franja de Gaza (archivo) / Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

En un artículo similar sobre la convivencia social en el día a día entre estas dos culturas, que fue publicado en este periódico hace casi veinte años (La Opinión de Tenerife), decía que:

La complejidad de la religión islámica podría dificultar tal convivencia, entre otras cosas porque la base de todo está en el conocimiento mutuo, conocimiento por la parte occidental del propio islam y de los islamistas, su mundo y su forma de vida, que se llegaría al respeto y, en definitiva, a la deseada convivencia en armonía. Es obvio que por parte de los musulmanes es el conocimiento de la escala de valores en occidente y su sometimiento a la norma vigente si se habita aquí.

La complejidad a la que se llega no sólo se basa en las diferencias sectarias entre sunitas y chiitas, que se tienen la guerra declarada desde el origen del islam, sino en lo complicado de entender, a vista de un occidental, su sociedad civil, donde el comportamiento moral y social lo rige el Corán y la Sunna (tradición islámica, o modo en el que vivió el Profeta), y sus normas, la Sharía, ley positiva musulmana.

El gran periodista José María Carrascal, ya fallecido, en una Tercera del ABC, afirmaba que "el islamismo viene enfrentándose con el cristianismo occidental desde que nació. Y a la rivalidad religiosa se une la social. Ambos han creado sociedades tan opuestas que hacen difícil la osmosis". Termina afirmando que "la reforma del mundo islámico sólo podrá venir desde dentro de él. Tiene que surgir de un Lutero, que proclame la relación directa del individuo con Dios, que separe Iglesia y Estado…", para lo que señala sólo dos vías: el ejército (Mustafa Kemal-Ataturk-, en Turquía, o en Argelia, que en 1992 su ejército impidió por la fuerza que el radicalismo islamista ocupara el poder tras ganar unas elecciones), y el "autócrata benevolente", citando a Saddam Hussein, que aparte de ser un brutal dictador, era un militar que encarcelaba a ayatolás y se enfrentaba a un Irán regido por ellos. Yo prefiero pensar que existe una tercera vía, que ese Lutero musulmán llegará por la vía de los hechos, entre los musulmanes más allá de la 3ª y 4ª generación que viven en Europa y América, que practican su religión pero que conviven diariamente, en sus trabajos, con los valores democráticos occidentales, dando "al César lo que es del César…", hecho fundamental.

En esta línea se expresaba el filósofo musulmán Abdennour Bidar, catedrático, que ejercía su docencia en las clases preparatorias para las Grandes Ecoles (escuelas de élite francesas), en una entrevista publicada en la revista especializada Afkar/Ideas, de hace unos años. A la pregunta ¿Cómo apaciguar el diálogo y acabar con la islamofobia?, contestaba: "Se requieren dos esfuerzos. Por un lado, hay que disipar la convicción, tenaz entre muchos no musulmanes, de que el islam es una religión fundamentalmente distinta, en la que el musulmán tiene una visión del mundo del todo diferente e incompatible con la del resto de ciudadanos que vive aquí. Con esta actitud el musulmán se halla relegado a la alteridad, es decir, mezclado con clichés y prejuicios, cuando en realidad casi siempre comparte con todas aspiraciones comunes; entre otras, el deseo de felicidad, de un estatus social, el valor concedido a la familia, el apego a su libertad de conciencia, etc. Por otra parte, los musulmanes deben esforzarse por actualizar el islam, es decir, liberarlo de varios arcaísmos en los que siguen anclados ciertos de ellos, no todos, ni mucho menos: aprender a considerar a las mujeres iguales a los hombres, aceptar que se cuestione, de forma personal y libremente, lo que dicen los imanes y otros maestros de religión, etc."

Bidar es autor de tres ensayos cuyos títulos, a mi juicio, son sugestivos:

L´islam sans soumission (París: Albin Michel, 2008), Self Islam (París: Seuil, 2006), y Un Islam pour notre temps (Paris: Seuil, 2004). Aparte de numerosos artículos en la revista Esprit y en el periódico Le Monde (Manifeste pour un Islam européen, 15 de febrero de 2005) y otros posteriores, donde abordaba el conflicto entra ambas culturas y la necesidad de revisar los fundamentos del islam actual, poniendo en práctica los principios humanistas de la modernidad: libertad de conciencia, igualdad entre sexos, separación de lo político y lo religioso, etc.

Este "esfuerzo por actualizar el islam" que cita Bidar pudiera ser el germen de una tercera vía.

Saddam Hussein fue el presidente de Irak desde 1979 hasta 2003 y una de las figuras más controvertidas del siglo XX. Nació el 28 de abril de 1937 en Al-Awja, cerca de Tikrit, y se unió al partido Baaz en su juventud, una organización política árabe nacionalista y socialista. Llegó al poder consolidando su influencia en el gobierno y la milicia iraquí.

Durante su mandato, Irak vivió una fuerte represión interna, numerosas violaciones de derechos humanos y guerras devastadoras, como la guerra Irán-Irak (1980-1988) y la invasión de Kuwait en 1990, que llevó a la Guerra del Golfo en 1991. Su régimen fue conocido por su brutalidad, el uso de armas químicas (como en Halabja contra los kurdos en 1988) y una estricta censura. En 2003, Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak bajo el argumento de que poseía armas de destrucción masiva (las cuales nunca fueron encontradas) y derrocaron a Saddam. Fue capturado en diciembre de 2003, juzgado por crímenes contra la humanidad, y ejecutado en la horca el 30 de diciembre de 2006.