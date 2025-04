Políticos, Semana Santa y Mapa de Actores

El presidente Perdro Sánchez junto a otros líderes políticos. / EFE

¿Qué le funciona al político que vuelve a ganar una elección? Cuando el cargo público olvida su Mapa de Actores inicia su derrota.

Me encantaría que nos hiciéramos esa pregunta. ¿Qué ha pasado en la política para que determinados cargos públicos se alejen tanto? Puede ser una cuestión de autoconcepto, en relación a que el valor que nos damos a nosotros va directamente relacionado con la capacidad de conectar con otras personas. Entendiendo qué, un autoconcepto positivo genera conexión real o más auténtica. Si te amas, amas con comodidad. El autoconcepto es un elemento de equilibrio, de conocer cuáles son nuestras áreas de mejora y cuáles nuestras fortalezas. No tenemos que hacer esfuerzos extra para convencernos de nuestro valor; si es necesario ese sobreesfuerzo, entonces es que realmente tenemos que encontrar ese equilibrio interior; y si no nos equilibramos es fácil caer en algunos de esos pecados capitales al uso.

Recuerdo en los inicios de mi trabajo con candidaturas públicas que era imprescindible trabajar en una herramienta de trabajo muy útil, que la definíamos como el Mapa de Actores; esta herramienta tiene la premisa de que casi tenemos la obligación de mantener relaciones de equilibrio y sustancia con el Mapa de Actores particular. Cada cargo público tiene uno diferente, porque está relacionado con su contexto físico, geográfico, social…

Es un ejercicio de análisis sobre los agentes que intervienen en tu territorio; ámbito social, económico, eclesiástico, empresarial… Definirlos o concretarlos primero para, a partir de ahí, analizar las fortalezas y las áreas de mejora con respecto a ellos. Si existe un vacío de relación es obligatorio diseñar rutas de fortalecimiento. Se parte del principio de que es necesario tener un mapa completo de actores, porque las mayorías que gobiernan se caracterizan por eso. No deja de ser un control del territorio y del sentir… Olvidamos una y otra vez que cada persona es un voto, y no solo eso, sino que es un vehículo de más votos. Me asombra cuando determinados cargos públicos se permiten esos lujos de, emocionalmente, poner distancias por iniciativa propia cuando gobernamos. Si cruzamos esa línea, no somos conscientes de que nos lleva a perder el orden de las cosas, y además será muy fácil trascenderlo a diferentes ámbitos; esa contrariedad que sentimos como alcaldes, consejeros, viceconsejeros, parlamentarios o congresistas, debe de ser excepcional y controlada. Aunque en la política local, básicamente es una línea roja; a mí me gusta decir que la victoria es efímera, que son instantes. El escalador que sube al Everest permanece instantes en la cima, antes de iniciar el descenso. Una elección es similar; me gusta decir que la elección, la campaña en sí es la escalada. Ganamos y logramos la cima, instantes de disfrute, y rápidamente iniciamos el descenso, que no es otra cosa que gobernar; ese desgaste del gobierno, y enseguida la escalada de nuevo. Lo que has construido durante el descenso son los apoyos que tendrás en la siguiente escalada.

La religión no debería de tener ideología, básicamente, porque si lo analizas así, difícilmente gobernarás para todos. Tu Mapa de Actores también lo define tus vínculos con la iglesia, es parte de la cultura y está por encima de colores, por mucho que nos podamos empeñar. Quizás, lo que determina el valor es la realidad con la que vives la Semana Santa y la correspondencia que tiene eso con tu despliegue público habitual. Si has trazado un vínculo anterior eres creíble, de lo contrario parecerá un sentimiento impostado. Estos días lo vivimos y percibimos constantemente, distinguimos a esos cargos públicos reales frente a la obligación de ese estar que nos autoexigimos por agenda. Los largos paseos en procesión en municipios ajenos y poco emocionales, frente a cargos que retoman sus lugares de siempre en hermandades o en imágenes que simbolizan toda una vida; ese valor de los valores que nos hace auténticos o no creíbles. Las pasiones mandan y nos delatan, bien por ausencia, o bien por presencia.

Me encanta ese valor de expresar lo que deseamos, lo que nos ilusiona y nos mueve. La ciudadanía cada vez tiene menos color ideológico y más emoción. Pronto elecciones, pronto campaña, pronto candidatos permanentes; eso que hace tiempo sustituí frente a campaña permanente. Si somos candidatos permanentes, interiorizaremos que la victoria, gobernar y nuestra permanencia es efímera; por lo tanto un lujo, un regalo. Y como tal, nos sentiremos siempre agradecidos y prestados en nuestros cargos.

Comparto ese debate que se lee estos días en prensa sobre la participación de los cargos públicos en las procesiones de Semana Santa; del «no me compete» al «acto de libertad». Un debate precioso que nos lleva a cuestiones simbólicas e identitarias.