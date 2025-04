La democracia degradada

Resulta curioso un presidente del Gobierno que es capaz de sacarse de la chistera diez mil millones de euros para aumentar el gasto en Defensa hasta los treinta mil, para cumplir con la OTAN, pero sostiene que no es capaz de encontrar trescientos millones para pagarles a las compañías aéreas la subvención a los residentes canarios. Da la medida de qué cosas le preocupan y cuáles se las trae al fresco.

Sánchez dijo en su día que iba a gobernar sin el Parlamento y lo está cumpliendo a rajatabla. Como no tiene mayoría suficiente no va a cumplir con el precepto constitucional que establece que (artículo 134.4) el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. ¡Pero para qué los va a llevar si no se los van a aprobar!! Es perder el tiempo. Así que se pasa la Constitución por el refajo y aquí paz y en Conde Pumpido gloria.

Hizo igual con el cambio de posición de España con respecto al Sáhara, reconociendo la postura de Marruecos que defendía su soberanía en ese territorio. Sin consultar al Congreso anunció públicamente se apoyo a las tesis marroquíes, para gran cabreo de sus socios de la izquierda profunda que si no se marcharon del Gobierno es por el peso de los sillones de cuero de los coches oficiales.

Y lo ha vuelto a hacer con la exigencia de Europa de gastar un 2% del PIB de España en el área de Defensa, dentro del plan de rearme de los países miembros de la OTAN. Sin contar con la cámara que representa la voluntad de todos los españoles, acudiendo a un mecanismo legal de la época de la pandemia, ha decidido por sus santos bemoles destinar diez mil millones más al gasto militar. Es verdad que haciendo todas las trampas del mundo; metiendo créditos, material contra incendios y es posible que hasta el gasto en pensiones de la Guardia Civil.

El presidente del Gobierno se está convirtiendo en un Jefe del Estado que es capaz de gobernar de espaldas a los representantes electos de los ciudadanos bajo la premisa de que sus fines justifican todos los medios. Ignora al Parlamento. Ataca a la administración de Justicia. Extermina con dedazos políticos la neutralidad de instituciones y organismos independientes. Deteriora las formas que, en una democracia, son tan relevantes como las propias leyes.

Aunque Yolanda Díaz siga ejerciendo de bombera mayor del reino, la izquierda a la izquierda del PSOE se ha incendiado con la decisión unilateral del rearme. El PP, que en coherencia tendría que votar a favor de esa medida, se frota las manos porque no ha tenido que salir en la foto pactando con el diablo y hurga satisfecho en la herida de la cacicada Sanchista.

Este es el espléndido reino de la sinrazón, el oportunismo electoral y la degradación de la democracia en el que estamos instalados. Uno donde el Gobierno es capaz de desobedecer olímpicamente una sentencia del Tribunal Supremo –atender a un millar de menores inmigrantes que han pedido asilo político– alegando que no dispone de los medios suficientes. Cinismo en estado puro de quienes le dijeron a Canarias que si no tenía medios los inventara.

