Páginas de historia villera / El Día

El lunes 21 de abril, víspera, casi, del Día Internacional del Libro, tuvo lugar a las 19:30 horas la presentación en el Salón Noble de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava de la obra bajo el título Buscando en el baúl de los recuerdos. Su autor es el polifacético villero Jesús Rocío Ramos. Y muchos recuerdan su papel como vocalista durante años entre la Orquesta Orotava y Copacabana. Y ahí están, además, los recuerdos, las imágenes, los cancioneros y los vídeos que nos hablan de sus años tanto en la Peña El Casco como en la Peña Los Chiringuitos. Incontables horas de ensayos y de actividades en diversos rincones de la geografía. Y, durante varias décadas, responsable de un comercio de ultramarinos, luego supermercado, iniciado por sus padres y continuado hasta hace algunos pocos años con sus hijos. Y, en esta breve y apresurada trayectoria vital de Jesús, no podemos omitir su constante mirada al pasado como recuerdo de esas más de nueve décadas de vivencias. Desde el año 2020 vuelca todos esos recuerdos en su página de la red social Facebook bajo la adaptación al espacio virtual de su nieta Ángela Pérez Rocío. Y así, lo que comenzó con unas pequeñas crónicas como recuerdo de las Fiestas del Señor de la Columna fueron poco a poco aumentando con apuntes sobre el gramófono de su tía Higinia, las antiguas bodegas, el oficio de curanderas y curanderos ya casi pérdidas, las recordadas ventas a plazos, el Teatro Atlante, y numerosos oficios y personas que han formado parte de la historia del siglo XX orotavense. Jesús Rocío, casi como un analista del pasado desde el presente, anota y recorre las calles de su infancia, juventud y madurez en La Orotava para dar voz e imagen a aquellos que, sin aportaciones como la que tenemos hoy aquí, desaparecerían para siempre en el apurado día a día. Es muy generoso en nombres, calles y anécdotas. Su formación aparece también mencionada con sentidos recuerdos para las escuelas públicas y el colegio de Don Inocencio Sosa (un hombre entregado a las enseñanzas en el ámbito mercantil). Y no faltan los amigos en esa relación. Personas a las que el paso del tiempo ha marcado una separación física de nuestro mundo, pero no en el recuerdo. Remigio Méndez Fernández, Manuel Díaz Bolaño, Francisco Cabrera Bravo, Francisco Sosa Hernández, Pedro Castañeda, Vicente García, Alejandro García, José Delgado Albelo (Josefillo), entre otros. No faltan en el libro anécdotas tan simpáticas como la protagonizada por su vecina y amiga Teresa «la de Basilio» por la que siente nostalgia al dejar tan triste la calle… episodios que nos hablan de la dureza en tiempos pasados como el capítulo protagonizado por su tío Marcos y el gallo… entre muchas otras historias.

El resultado, compuesto por más de 250 páginas, representa un estudio a la historia oral villera del siglo XX, narrado casi en primera persona por un testigo y protagonista de mucho de lo que entre sus páginas se refleja. Colaboramos en sacar adelante esta idea desde 2023, se proyectó, después de varios meses de revisión de muchos datos y letras en 2024, llegó a venderse con un éxito inesperado en las pasadas navidades y al fin se presenta como reedición coincidiendo con estos días tan marcados por las jornadas en homenaje al libro y la proximidad de la llegada del Día de la Madre, dos momentos que el autor ha deseado unir con el fin de dejar para las generaciones presentes y futuras acontecimientos y trayectorias que forman parte de la historia villera.