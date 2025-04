Leales, arristrancos, submarinos

Supuestamente el XVIII Congreso del PSOE de Tenerife era una ocasión para suturar la ya vieja herida de la pérdida del poder en 2023. Porque, sorprendentemente, como ocurrió en el plano autonómico, Pedro Martín y los suyos estaban casi convencidos que seguirían en los despachos con la ayuda de dos o tres consejeros de Podemos. Es una falta de realismo sorprendente entre políticos profesionales. El PSOE fue antes de 2023 y después el partido más votado de Tenerife, pero eso no quiere decir – pese a eslóganes y relatos – que la izquierda socialdemócrata sea la opción preferida por los votantes. CC y el PP sumaron 186.000 votos frente a los 112.000 del PSOE. Vox tampoco es precisamente un partido progresista y suma 17. 800 votos más. Uno cree que en la inmensa mayoría de los municipios el elemento de más peso socioelectoral no es el sesgo ideológico de la gestión, sino la imagen de los alcaldes y alcaldesas y su capacidad para resolver problemas y conflictos concretos frente a una oposición sin liderazgo, proyecto o implantación. Linda lo grotesco que Tamara Raya – la nueva secretaria general de la organización tinerfeña – sostenga que Tenerife es una isla – vale decir: una sociedad – progresista. Suena igual que Óscar López repite que la mayoría social de Madrid es de izquierdas, cuando el PP repite en la Comunidad mayorías de derecha y centroderecha desde hace décadas. También se antoja chistoso que Raya se arrogue “la representación de la clase trabajadora”. ¿De dónde sacarán dirigentes socialistas esas fantasías en 2025?

A los tinerfeños – es una modesta hipótesis – le importa un higo poco que Tamara Raya sea un poco más de izquierdas o que Rosa Dávila sea un poco más de derechas o, ya puestos, que Lope Afonso sonría como el reverendo chiflado de la película El silencio. Lo que demandan -- cada vez más incrédulos y hastiados – son soluciones a cargas y deficiencias que soportan en sus vidas cotidianas, y que deberían están integradas en un proyecto realista lúcido y abierto sobre el futuro económico, social y cultural de Tenerife.

Y en el Congreso del PSOE tinerfeño celebrado el pasado fin de semana ese plan estratégico para Tenerife desde una óptica socialdemócrata, donde la sociedad civil se articule mejor y gane más protagonismo, simplemente no ha existido. Ciertamente los congresos políticos –como la nostalgia –ya no son lo que eran. En el mejor –o el peor – de los casos se trata de repartir o compartir poder orgánico para sustentar con cierta solidez un nuevo o viejo liderazgo. Y en eso se ha venido centrando la señora Raya – que acumula más experiencia en Madrid que en Canarias – en las últimas semanas. Primero, en ganar el congreso. Y después, si acaso, se empezará a pensar en un modelo de gestión y unos objetivos centrales. Hay que reconocer que Tamara Raya ha cosido más o menos satisfactoriamente todos los fulanismos y liderazgos en liza, empezando por el caso de Patricia Hernández, para la que se reservó el cargo – simbólico pero guay – de presidenta del partido. Es curioso como Hernández – una política que considera el trabajo una maldición bíblica – haya conseguido ser una pieza tan candelabro en el PSOE de Tenerife. Su mérito principal ha sido conseguir grandes éxitos poltronísticos para perderlos casi enseguida. También mantener en una situación cataléptica la agrupación local de Santa Cruz de Tenerife para que no le den la lata. Afortunadamente para el partido en la nueva comisión ejecutiva estará, como vicesecretario general, Aarón Afonso, una de las mejores cabezas de las que dispone la organización socialista. Ahí estará otra vez también José Antonio Balbuena, un senador, o entrañables arristrancos, como la señora Rodríguez Fraga, o ese submarino que el alcalde de La Laguna le ha colocado a Raya para enterarse de todo mañana, tarde y noche.

