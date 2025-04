Nuestras casas

El pasado fin de semana varias ciudades españolas fueron escenario de movilizaciones de protesta que se organizaron bajo un eslogan: “acabemos con el negocio de la vivienda”. Un lema que es en sí mismo una estupidez y un imposible. Las viviendas, los edificios, los pisos, no crecen por las noches, de forma espontánea, producidos por la naturaleza. Son el resultado de la acción humana. La conclusión de un proceso en el que interviene el dinero y el trabajo. O sea, un negocio.

Los que protestaron la semana pasada reclaman la reducción “a la mitad” de los precios del alquiler y el fin de los beneficios “abusivos”. ¿Cómo conseguir esos objetivos? Pues dejando de pagar. Quieren alquileres indefinidos, como el la época de Franco; que se intervengan las viviendas que están vacías para ponerlas en el mercado y que se “desarticulen” —no dicen cómo— las empresas anti ocupación. Si ya hay miedo en el mercado, pongamos un poco más.

La extrema izquierda intenta cabalgar la ola del descontento que está creciendo en una parte de la sociedad por la inexistencia de una oferta suficiente de vivienda pública. Y como siempre ocurre en el ideario comunista, la respuesta no está en dedicar más dinero de nuestros impuestos a construir viviendas para que se alquilen a precios sociales, sino en meter la mano en la propiedad privada. Apropiarse de las viviendas donde mucha gente ha invertido los ahorros de su trabajo. Quedarse con el esfuerzo ajeno.

Es frecuente escuchar que el derecho a la vivienda está en la Constitución española. Pero el derecho a una vivienda o a un trabajo digno —tenemos dos millones y medio de parados— no son derechos fundamentales y no se deben confundir con ellos. Son principios rectores de las políticas públicas. Son derechos cuya satisfacción corresponde a los gobiernos, que administran el interés general. Y es obvio que en un país donde el parque público de vivienda no llega al 2% del existente, esos principios se han pasado más bien por el arco del triunfo.

Los parásitos, en el mundo animal, o vegetal son organismos que viven sobre o dentro de otro organismo, del cual se alimentan y obtienen protección. En nuestra sociedad existen grupos que pretenden parasitar el esfuerzo ajeno. Los gritos de “las casas no son un negocio, son nuestro hogar” encubren una falacia. Porque todo en nuestro modo de vida es un intercambio, un negocio. Trabajamos a cambio de un salario y luchamos para que sea cada vez mayor. Y lo hacemos en empresas que han invertido capital para obtener beneficios. Y todos, trabajadores y empresas, pagamos un diezmo de nuestro dinero a un poder que está encargado de distribuir esas rentas entre los menos favorecidos. Ese es el pacto.

Apropiarse de lo que es ajeno, apelando al interés “social” no es más que un robo con coartada moral. Y donde quiera que se ha abolido la propiedad privada, las sociedades han terminado convertidas en una fosa séptica. Nuestras casas no son de esa gente que grita. Son nuestras. Compradas con el sudor de nuestra frente. Con nuestro trabajo. ¿Quieren apropiarse de un techo gratis? Bien. Pues ahí tienen los grandes y lujosos edificios de los gobiernos y parlamentos.

