Malas noticias

Lamento decirles que los actos siempre tienen consecuencias. Y las acciones que se están tomando contra la libertad del comercio mundial no son una excepción. Ese cohete rabonado que es Donald Trump ha lanzado una ofensiva de «aranceles recíprocos» con una gran cantidad de países que terminaremos pagando todos.

Los medios europeos, que la tienen tomada con el presidente yanki, no terminan de explicar que también Europa ha echado mano de los aranceles cuando le ha convenido. Que no estamos en condiciones de dar lecciones de librecambismo. Pero lo que nos debe importar no es el debate maniqueo de quiénes son los buenos o los malos en esta película –en la que todos son pésimos– sino en las consecuencias que va a tener para nosotros.

A lo largo de estos últimos cuatro o cinco años nos han hincado la mayor subida de impuestos de nuestra historia. La emisión de los casi tres billones de liquidez decidida por los gobiernos europeos, para salvar el desastre de la paralización de las economías de la zona euro por el encierro de sus ciudadanos, ha provocado una inflación sin precedentes.

Y esa inflación, que no se ha deflactado de los impuestos sobre los salarios, ha producido un incremento fiscal cercano al 35%. Y todo eso sin tocar los impuestos. El pasado año, una vez más, se batió el récord de ingresos por IRPF llegando a los 130.000 millones de euros.

Pero no solo es que paguemos más, es que, encima, somos más pobres. Porque la desproporcionada subida de los precios de los bienes y servicios ha superado con mucho el alza de los salarios. Nuestros sueldos cada vez pueden comprar menos cosas y quien único ha salido ganando es, como siempre, el Estado. Porque la banca siempre gana. La recaudación por impuestos al consumo llegó casi a 90.000 millones el año pasado, otra cifra histórica.

La guerra de aranceles va a encarecer el costo de nuestra vida. Si se trasladan las turbulencias al precio del petróleo, es decir, a los combustibles, la onda de choque afectará a los precios del transporte de mercancías y elevará el costo de los fletes. Para Canarias, que importa cada año 24.000 millones, será la peor noticia. Vienen curvas.

