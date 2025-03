El kit de supervivencia

Infografía de mochila kit de supervivencia. / LP/DLP

No se pierdan el increíble vídeo chorra protagonizado por Hadja Lahbib, la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis. Sobre el fondo de piano de una publicidad pensada para niños, lo que pretende ser una comunicación didáctica, cae en la frivolidad más absurda. Esta mujer saca las gafas de su bolso y se las pone «por si quieres ver lo que está pasando» y se las quita con una media sonrisa «o no...». Lo siguiente es una bolsa plástica para guardar mis documentos «imprescindible en la lluviosa Bruselas». Luego viene el momento más alucinante cuando enciende un mechero y suelta una risa histriónica sin venir a cuento. El guión de esta ocurrencia, lejos de cambiar, continúa con lo de llevar una botella de agua «porque el agua es vida» y, acto seguido, saca del bolso a «mi amigo especial, una navaja suiza...imprescindible» que acaba intentando abrir sin éxito con un extraño ademán. Llega lo de no olvidarse de tu medicación y la comida porque «podrías estar hambriento...muy hambriento», con una lata de conservas y paquetes de snacks que se le caen provocándole nuevas risas. Después, otro momento memorable al referirse a «por supuesto, algo de efectivo... en medio de una crisis el efectivo es el rey...y tu tarjeta de crédito puede que sea una simple pieza de plástico...el móvil sin cargador es un callejón sin salida... las cartas porque un poco de distracción nunca hace daño...la radio más pequeña...» porque la que intenta extraer del bolso es demasiado grande. Finalmente «esto es lo que necesitas para sobrevivir las primeras 72 horas en una crisis». Mete todo en una mochila de la Unión Europea y remata, por fin, asegurando que Europa está preparando su estrategia para ponernos a todos a salvo. Viendo esto, me pregunto qué puede salir mal.

