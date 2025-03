Andrés Sánchez Robayna / Lola Araque

Conocí a Andrés Sánchez Robayna (ASR), Gran Canaria 1952-Tenerife 2025 (5225), en el Cristino de La Laguna, en las charlas-debates de Arte y Pensamiento, a las que he venido asistiendo desde 2010. Coordinadas por Clara Armas y el catedrático de Historia del Arte de la ULL, Fernando Castro Borrego, como él lo fue de Literatura Española en la ULL hasta 2023. Arte y Pensamiento han sido los encuentros de arte de más calado en la cultura de Canarias en los últimos años. Llegué atraído por la paradoja de ver unidos arte y pensamiento, la creación artística y la razón, Cuya relación nos ofrece nuevas interpretaciones sobre la historia, las artes , la filosofía, la antropología y las religiones, la poesía, la pintura y la arquitectura, Abre el arte a los nuevos caminos del pensamiento, entrada a otros mundos. Imaginación material, onírica y poética del arte.

Conozco a ASR como lector de poesía, de sus 68 títulos El Espejo de Tinta- Antología 1970-2010 de 2012, Borrador de la Vela y de la Llama (2012), Variaciones sobre el Vaso de Agua(2015), Jorge Oramas o el Tiempo Suspendido (2018), Por el Gran Mar (2019). Donde como poeta se expone a un microcampo imposible, desde el que construye inquietantes imágenes. Completo su poliédrica figura sumando dos intervenciones, la conocida luego como «exposición misógina» de 2017 y el Taller de Traducción de la ULL, cuya creación hizo escuela y alumnos. La «expo misógina» fue comisariada por él y Fernando Castro, en encargo del Gobierno de Canarias. Con una preparación de 2 años, comprometieron a 40 artistas, los más relevantes del siglo XX en Canarias. Incorporaban a tres mujeres, Maribel Nazco, Maud Bonneaud y María Belén Morales. Les cayó encima la cancelación woke del feminismo, con el confuso, populista, pueblerino e inconsistente argumentario del colectivo Artemisa, en su Carta Abierta al Presidente del Gobierno. Bajo la careta del manipulado feminismo, los conflictos tribales del arte en Canarias, seccionados entre las opciones del todo subvencionado y el innovador. El manifiesto incorporó firmas despistadas que se sumaron en el arrastre de la tribu. El Gobierno Clavijo suspendió la Expo que debía visitar las islas, cesó a la consejera de Turismo y Cultura Mª Teresa Lorenzo y atropelló a los 40 artistas canarios y a las numerosas instituciones que cedieron sus obras, Dejaron huérfanas a las demás islas. El catálogo de la Expo fue secuestrado y luego liberado, Quema de libros.

La iniciativa de mayor calado de ASR fue el Taller de Traducción Literaria de la ULL. Siempre mantuvo su independencia crítica, así contra el Plan Bolonia del que salva el Erasmus, contra la burocratización y el giro digital como males de la Universidad. Traducir en palabras de Jorge Luis Borges «es complejo y convierte a los traductores en agentes de interpretaciones no siempre pacíficas, mudan la piel de las lenguas y nos llevan a un campo entre la interpretación y el rigor resignado». Los traductores se elevan a la cúspide de la literatura, más difícil cuando se mueven en la poesía, sin traducirla no se aprende a comprenderla decía ASR, sentido y sensibilidad. Como el mismo Jorge Luis Borges, bilingüe en español e inglés, traduciendo Hojas de Hierba (Leaves of Grass) del poeta de América Walt Whitman. Fernando Pessoa, en portugués e inglés, cuyo Libro del Desasosiego (1913-35), una de las cumbres de la literatura occidental, se publicó en España en 1982, traducido por Ángel Crespo. Andrés Trapiello traduce al español actual el Quijote de la Mancha, prologado por Mario Vargas Llosa.

ASR mantenía una tertulia semanal en el Hotel Nivaria de La Laguna, también con Fernando Castro, y un grupo de los alumnos de su taller, Alejandro Krawietz, Carlos Morales, Sergio Barreto, Francisco León, Jhon Nayes, Melchor de Lope, Miguel Martinón. Decía estos días Francisco León de su maestro, que «la obra de Andrés sólo es canaria por accidente». Error de concepto, por cuento su lección deriva de conjugar con fortuna lo local con lo global, la poesía con el pensamiento, el trabajo con la generosidad, la enseñanza del buen maestro que no renuncia a sus orígenes, hace gala de ellos sobre todo nacional e internacionalmente, donde se le reconocía mejor. ASR ha detenido su tiempo, donde contemplamos para siempre la luz de sus obras al «sol del mediodía perpetuo», que encontró en la pintura de Jorge Oramas.