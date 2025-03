Ya no votamos ideologías, votamos ilusiones

Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas. / EFE/ Tarek

Me gusta esa cita de Carolina Herrera que dice: «Ahora todo el mundo quiere ser eso que los americanos llaman cool, para mí cool es un vaso de agua con mucho hielo…».

Feijóo sin sus gafas

Alberto Núñez Feijóo me lleva, con su reciente cambio de look, a esa reflexión de CH. Leemos artículos analizando las ventajas e inconvenientes de que Alberto NF haya dejado de usar gafas… Algunos aluden a razones médicas y otros a una pura cuestión estratégica. Sea una u otra, la repercusión para él es positiva, así como el efecto para su Imagen Pública. Estábamos acostumbrados a su imagen anterior y, a la vez, rápidamente vamos interiorizando su nueva imagen con naturalidad… Quizás al revés hubiera sido más complicado. Sabemos que todo elemento que esté mediatizando o filtrando la percepción sobre una persona, afecta o influye en el resultado de eso que percibimos como imagen; las gafas son uno de esos elementos, y para otros cargos públicos lo será esa barba deportiva, o cualquier otro que, aunque parezcan sutiles, también tienen su efecto. Habitualmente comento que usar decoloración o tonalidades en el pelo de los candidatos y gestores públicos resta autenticidad y confiabilidad. Y ese cambio en Feijóo también lo he percibido; todo, absolutamente todo comunica, y esconder o minimizar nuestra realidad también puede valorarse como un gesto de desconfianza. Así que, ese look que deja asomar sus canas, en el caso de Alberto NF, es un elemento favorable, y se lo recomiendo a todos mis candidatos y gestores. El atractivo y la autenticidad viene por ahí.

«Lo personal es político»

Siento contradecir a Yolanda Díaz y a otros de sus cargos cuando afirman que «Lo personal es político». Pienso en sentido contrario; lo personal, nunca puede ser político porque lo único que le queda al ser humano que está detrás de un cargo público es lo personal, y arrebatarle su esencia no está dentro de las reglas naturales. Más bien, la coherencia parte de la valoración, selección y criterios que se pueden establecer para que una persona acceda a desarrollar un cargo público.

La coherencia es un punto de partida entre lo que dice, hace y piensa. Por eso, los profesionales que estamos formando, desarrollando y ofreciendo soporte a candidatos y cargos públicos, cada vez más apostamos por la profesionalización de la política, y por trasladar los sistemas de desarrollo, planificación y evaluación de las organizaciones al ámbito político. El candidato no puede tener el único requisito de la ambición de gobernar un país o su afiliación a una corriente, su proyecto debe de ser mucho más ilusionante y desafiante. Y siempre mantener dos planes en paralelo: su Plan A y su Plan B; en el momento en el que ambos planes sean únicos, empezará el declive porque los intereses personales y los del bien común compiten en la misma esfera, de difícil equilibrio, siendo fácil prever que ganará el interés personal frente al interés general.

Su refugio tiene que existir, y aunque en ocasiones sea muy reducido por la vorágine y esa agenda desmedida, es necesario; porque de no ser así colapsa, su soledad aumenta y su distorsión de la realidad tendrá presencia e influencia en sus acciones, llevándole a cierto aislamiento. Además, es inevitable que las personas que ejercen ese poder, a veces, parezcan embriagados de tanta afluencia a su alrededor y de la alta velocidad con la que viven su día a día.

Hay un elemento que me encanta comentar y que me recuerda a esa dicotomía que se forma entre la sexualidad y la intimidad. Entendiendo que pueden ser conceptos o hasta sensaciones similares, finalmente, en muchas ocasiones no es así. La intimidad es un valor muchísimo más revolucionario y transformador, con un poder inmenso de conexión y de sentirse protegido. Por ello, se asemeja a esa sensación que se establece entre dos personas, que tiene un impacto emocional y un halo de recuerdo y conexión perdurable. La intimidad la podemos entender como un acto de seguridad, la capacidad de compartir pensamientos, esos miedos, esos sueños, esos deseos… Ese cero juicio que nos acerca y de alguna manera nos libera. Cuando un gestor público o candidato nos interesa, de alguna manera estamos estableciendo esa complicidad y la sensación de intimidad de la que hablamos; deberíamos de inclinarnos a tomar conciencia de que cada vez somos más íntimos y, aunque interactuamos, cada persona es una historia, un pequeño universo, una campaña por sí mismo, un voto, un apoyo… Y las relaciones y el lugar que ocupa ese candidato o gestor público elegido se convierten en su círculo mental de intimidad para cada uno de nosotros…

No votamos a la persona, votamos queriendo encontrar la ilusión que nos provoca.

@EtikMaite