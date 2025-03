¿La tercera guerra mundial? La comercial sí que ha comenzado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a Vladímir Putin / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El 15 de Agosto de 1971 el presidente Richard Nixon anunció un cambio profundo en la economía mundial rompiendo la vinculación del dólar con el oro, congeló precios y salarios y estableció aranceles del 10 por ciento a todas las importaciones de su país quedando todo el mundo afectado. Ahora las circunstancias son mucho mas drásticas y a pesar del equilibrio que pudiera proponer la Organización Mundial del Comercio , la guerra comercial ha comenzado; y no muy lejos de esta , Trumb y Putin nos avisan haciendo sonar sus tambores con la posibilidad de la tercera guerra mundial, lo que nos parece muy fuerte, pero como nos asustan como si pudiera ser un cuento, me atrevo a relatarlo.

En un tiempo, las ideas que apuntalaban la intención política de los poderosos del mundo caminaron hacia el fracaso ; los compañeros del mandatario norteamericano con su sofisticada inteligencia artificial se atascaron dentro de sus dispositivos no llegando a donde pretendían; lo mismo que el asesor político de Putin, el filósofo, Aleksandr Duguin, cual Rasputín del siglo XXI junto a Ernest Laclau que se afanaron en remover la conciencia rusa y la de America Latina con aquel novedoso populismo integral , quedó en nada, si acaso en humo. Un humo penetrante que me despertó de un sueño en blanco sin referentes. Pensé que se habían incendiado las casas de alrededor, pero era el horizonte el que crepitaba en llamas. Miles de millones de toneladas de ceniza radiactiva vuelan por el aire, mire hacia el Teide por ver si había entrado en erupción, pero no, me quedé tranquilo, a lo lejos seguía dibujándose a duras penas su presencia mayestática e imponente, aunque llegamos a ver en una televisión que parpadeaba con mensajes entrecortados que pronto iba a enmudecer, las imágenes de una Europa que estaba transformándose en un desierto inexorable lo mismo que el resto de los continentes.

La creación de muchos millones de años se hunde, se reduce a polvo y cenizas. Se escucha el chasquido de los inmensos incendios, lo que motiva que la historia de la humanidad concluya entre humo, gritos y llantos, como si estas llamas fueran el fin y el principio.

La naturaleza se regenerará, comenzará de nuevo; tiene tiempo para durante millones de años corregir lo que ser humano autor de su propia barbarie y extinción como espécimen biológico lo que hizo del equilibrio en algunos milenios y al final de unas décadas de incertidumbre. La severidad y las conclusiones implacables de este proceso planetario son impresionantes y las trompetas del Apocalipsis sonaron con fuerza inusitada detrás de cada puerta como si fuera la corrección de un error trascendental cometido contra la naturaleza.

La película regresa a toda velocidad hasta los inicios de la vida .Ya no se distingue entre los justos e injustos, entre culpables e inocentes. La naturaleza no reconoce la culpa y por lo tanto, tampoco la trampa. Solo percibe las conexiones y descalabros mentales de algunos. La historia de la humanidad ha terminado, aunque seguirá existiendo la vida.¿Pero tendrá mejores resultados un nuevo intento? Una pregunta para la post-historia.

Entretanto, el mar de llamas que rodea al mundo hace que el aire esté caliente, de un trago, aun teniendo sed, apuré el vaso de agua lleno de cenizas que difícilmente se colaba por la faringe. Llegando, al fin, la paz, eso si, traída por el silencio universal donde no hay vencedores ni vencidos; la aniquilación ha sido total y es la mejor forma que ha tenido la humanidad para que sirviera de método a los que iban resolver cuestiones planetarias ante la inminencia de una tercera guerra mundial que lo hicieron desde el exterminio total impulsado por psicopatías disimuladas pero altamente agresivas.

Ha sido la mejor muestra al comprobar en que manos estábamos y como las retóricas y discursos huecos funcionaron más que la sensatez y el equilibrio emocional de los que se creían poseedores de la verdad, cuando fue su idiocia y estolidez lo que motivó, que casi a ciegas pulsaran los botones nucleares que condujo al fracaso y a la desaparición total.

Esperemos , al menos, nos quede este cuento como una mala pesadilla y como un simple relato.