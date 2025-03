Insulsa historia, pueril propuesta

Millie Bobby Brown en la película. / E. D.

Dentro del género de la ciencia ficción, la relación entre máquinas y humanos ha dado grandes títulos a la Historia del cine. En mi opinión, la cúspide sobre esta temática la ocupa Blade Runner, visionaria y embriagadora propuesta que, desde su banda sonora a su estética visual y desde sus personajes a sus diálogos, me fascina por completo. Pero, al margen de la mítica obra de Ridley Scott, las muestras resultan muy variopintas, como sucede con Terminator 2, de James Cameron, donde la acción adquiere también gran importancia. Asimismo, la saga de Star Wars refleja a la perfección ese paradójico vínculo entre robots y personas. Partiendo de la clásica y casi centenaria Metrópolis, de Fritz Lang y llegando a Inteligencia artificial, de Steven Spielberg o Ex Machina, de Alex Garland, el Séptimo Arte se ha sentido profundamente interesado por un ámbito que, a estas alturas del milenio, quizá ya no debería calificarse como ciencia ficción.

Ahora se estrena en la plataforma Netflix Estado eléctrico, cinta que, comparada con las anteriormente citadas, se torna una historia insulsa y puerilmente contada. Pienso que, incluso para el público infantil, adolece de gracia y alicientes. Me vienen a la memoria otros ejemplos dirigidos a espectadores de corta edad, como el de Acero puro, protagonizado por Hugh Jackman y centrado en los combates de boxeo mixtos, pero con un nivel de entretenimiento superior y una construcción narrativa más elaborada, y concluyo que este Estado eléctrico queda en un punto indefinido por lo que respecta al tipo de destinatario y, más aún, manifiesta carencias en el guion, en la dirección y hasta en la interpretación.

En un futuro distópico donde los avances tecnológicos y la Inteligencia Artificial han alcanzado cotas preocupantes, una joven y un robot viajan al Oeste de los Estados Unidos, atravesando un país devastado por la crisis y por el conflicto generado por las máquinas, con el objetivo de hallar al hermano de la chica, desaparecido hace tiempo.

Al parecer, se trata del largometraje más caro rodado por Netflix, superando los trescientos millones de dólares, sin duda una apuesta tremendamente ambiciosa por parte de esta popular productora. En cualquier caso, de ser así, supone toda una decepción. Ignoro el éxito que obtendrá y la vía para rentabilizar semejante gasto pero, en su afán por apostar sobre seguro, el aluvión de millones destinados a efectos especiales y a recreación de androides, autómatas y demás artilugios sorprendentes ha derivado en un producto infantiloide y sin emoción.

Millie Bobby Brown encabeza el reparto. Famosa por la serie Stranger Things, recientemente ha dado vida a Damsel en el largometraje del realizador canario Juan Carlos Fresnadillo, convertido en el más visto de la citada plataforma en 2024. Le acompaña Chris Pratt, curtido en fórmulas triunfadoras como las de Guardianes de la galaxia o Jurassic World. Ha participado igualmente en las más destacadas Moneyball: Rompiendo las reglas y La noche más oscura. Completan el elenco algunos secundarios de lujo, como Stanley Tucci (The Lovely Bones, Spotlight, El diablo viste de Prada) o Holly Hunter (Oscar a la mejor actriz por El piano y nominada por Al filo de la noticia, La tapadera y Thirteen). Aportando su voz, colaboran Woody Harrelson (Tres anuncios a las afueras, El escándalo de Larry Flynt) y Ke Huy Quan (aquel niño de Los Goonies e Indiana Jones y el templo maldito que intervino en 2022 en la increíblemente oscarizada Todo a la vez en todas partes).

En definitiva, ni la inversión realizada ni la categoría del equipo artístico se reflejan en el resultado final: un relato plano y previsible que sobresale más por sus vacíos que por su ingenio.