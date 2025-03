Las grandes victorias políticas no son las que conceden ventajas electorales o resonancia mediática, sino las que se han madurado transversalmente, con la colaboración directa e indirecta de numerosos sectores y agentes sociales; victorias que nadie puede arrogarse en solitario porque deben compartirse entre todos: las que son fruto de la negociación y el consenso. El decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros que reforma el artículo 35 de la ley de Extranjería es una victoria política indiscutible del Gobierno de Canarias y de su presidente, Fernando Clavijo, pero hubiera sido imposible sin la comprensión y el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad civil del país.

La modificación del artículo 35 precisa que la competencia para distribuir a los menores en distintas comunidades autonómicas es estatal, paralelamente, y también como fruto de las negociaciones entre los gobiernos español y canario, las cuotas se establecerán atendiendo a criterios públicos y recibirán apoyo financiero desde Madrid. También debe reconocerse que sin Junts per Catalunya este cambio jurídico hubiera sido imposible.

JxC votó el año pasado con el PP y Vox contra esta misma reforma de la ley de Extranjería en forma de proposición de ley, pero el partido de Miriam Nogueras –con el que se ha mantenido una intensa interlocución en las últimas semanas– votará ahora definitivamente por el cambio cuando el decreto sea sometido, antes de un mes, a su convalidación en el Congreso de los Diputados. Con todo hay que señalar que Canarias seguirá siendo muy probablemente la comunidad que acoja mayor número de migrantes, pero en cuanto se aplique la ley esa cifra –poco más de 1.500 menores– no aumentará.

Es patético que el PP escabulla sus responsabilidades, pero es insoportable que lo haga porque crea que así Vox no capitalizará (al menos en solitario) ese racismo de baja intensidad cada vez más extendido en la sociedad española. Núñez Feijóo sigue sin entender que la derecha pierde –como proyecto político y como alternativa electoral– cada vez que intenta emular los mugidos ideológicos de los ultras. ¿Qué pretende el PP? ¿Qué se alcancen los 10.000 menores acogidos en Canarias? Es una actitud que supura desprecio hacia las islas y que los propios dirigentes y militantes canarios del PP no pueden ni saben –y en su mayoría no quieren– justificar.

El principal promotor y creador del acuerdo es Fernando Clavijo. Por supuesto que esto no hubiera sido posible sin el acuerdo con el Gobierno socialista, pero el presidente de Canarias comenzó su infinito peregrinaje en el otoño de 2023, muy pocos meses después de tomar posesión para su segundo mandato. La oposición, los medios de comunicación y tal vez muchos en su propio partido lo consideraron como fintas que no tendrían ningún resultado.

La sensibilidad al respecto en Madrid era inexistente. La gestión de los migrantes menores fue utilizada ferozmente en la discusión política por el PP y el PSOE hasta extremos vomitivos. No está de más recordar una de las ocurrencias más estúpidas y mezquinas de los portavoces socialistas, que emplearon la situación para intentar reventar el Gobierno autonómico. «No ha sido posible y no será posible un acuerdo sobre este asunto con el PP; tiene el enemigo al lado, señor Clavijo, y lo que debería hacer usted es cesar a los consejeros del PP en su Gobierno».

Es lo que soltaba Sebastián Franquis (y repetía Nira Fierro) en los plenos parlamentarios. Han sido la inteligencia más firme, la testarudez más lúcida y la capacidad de diálogo más paciente las que Clavijo ha empleado en una reivindicación que el presidente de Canarias puso como uno de los objetivos centrales de la agenda política autonómica. Hasta convencer a Madrid y encontrar a un interlocutor como Ángel Víctor Torres, dispuesto a despejar el camino. Y se consiguió. Para los menores. Para los canarios. Para el valor de la política práctica en una democracia.

