Res non verba

Colas de la TF-5 desde el aire / Marcos Farrujia

El imperio romano que tanto aportó al nacimiento de nuestra cultura occidental era exquisito en practicar el empirismo y aplicar el derecho. Fue creador y dueño de la frase que titula el presente articulo y que puede traducirse por “hechos no palabras”, que se puede aplicar a cualquier situación vivencial, pero especialmente a la superabundancia del hablar en contraposición a la escasa o nula actividad operativa en el ejercicio del poder. Hay responsables públicos, bastantes, cuyas promesas se reiteran, sin vergüenza alguna, legislatura tras legislatura, siendo en muchos casos tan repetitivos que no tienen la inteligencia de cambiar algo o por lo menos decirlo de manera diferente, invariablemente proponen como siempre y se quedan tan panchos.

Tenerife es un buen ejemplo de lo que estamos comentando. Llevamos décadas con los mismos problemas, para empezar, vamos a mentar las eternas colas, tan cotidianas que son parte ya de nuestras familias, forma de ser, comportarnos y relacionarnos personal, social o económicamente, porque se cuentan ya varias generaciones con esta maléfica presencia que padecemos todos los días, a cualquier hora e indistintamente en todas las zonas geográficas de nuestra ínsula. Mira que se han puesto sobre la mesa remedios, unos más convincentes, otros disparatados, la mayoría egocéntricos y ninguno resolutivo. Porque la realizad es tozuda, ahí están, siguen impertérritas, sin visos de que alguna vez, aunque sea ya no a medio plazo sino contando con un periodo dilatado en el tiempo, podamos prescindir de las mismas y circular con fluidez gozosa. Cuando lleguen las próximas elecciones volveremos a escuchar desde la radio, a las mismas personas, tanto del gobierno como de la oposición, con las mismas cantinelas, parados encima del asfalto.

Otro asunto por zanjar definitivamente es la conexión marítima de las tres islas verdes, El Hierro, La Gomera y La Palma con Tenerife. Que, si el Puerto de Los Cristianos está colapsado es obvio a todas luces, siendo los vecinos o residentes los más perjudicados, ya no soportan el colapso viario que se produce a la llegada y salida de los barcos, eso lo sabemos y sobrellevamos resignadamente desde hace mucho tiempo, tardando más desde la bodega de la embarcación o dársena en tierra firme a la autopista TF-1 que hacer el trayecto marítimo, por lo menos en el caso del enlace de la isla colombina con la nuestra. El municipio de Arona está harto de que los demás miren para todos sitios menos para su afectación directa. Que decir del Puerto de Fonsalia, que hoy se hace y mañana que no, dependiendo de los cambios ideológicos o estratégicos de los distintos partidos políticos, sin olvidarnos del enigmático Puerto de Granadilla, mejor no mentarlo porque cada vez que suena aparecen pegas por todos lados. De esta manera no se resuelve nada, pero se pierde el tiempo, que parece ser lo más barato que se puede comprar por estos lares.

La Laguna, nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la única con esa importante característica que está atravesada y dividida por una autopista. El alcalde, con su expresión favorita y con toda la razón, se desgañita solicitando “coserla”, es decir, unificarla territorialmente. Nada de nada, todos son escollos para su ejecución, además, provocados por los de siempre, que precisamente se definen como los grandes defensores de la misma, que tienen una mira muy estrecha o visión excesivamente cercana, pueblerina, dejando de ver el futuro de progreso que acompañaría a su agrupación.

Podríamos seguir nombrando más casos paradigmáticos, pero ya cansan. Avanzar poquito, caminar lentamente, hacer imposible, en cambio, hablar muchísimo. Más que pena, da furia sentida por querencia a Tenerife.