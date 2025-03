Cuatro bypass

¿Qué es un 'bypass'? / Shutterstock

El término bypass proviene del inglés y significa desvío. En medicina, hace referencia a una intervención quirúrgica en la que se crea una ruta alternativa para sortear una obstrucción o estrechamiento que dificulta el flujo normal de sangre, de linfa o de los alimentos en el organismo. Este término lo he tenido presente últimamente porque un compañero ha sufrido una intervención para realizarle cuatro. Cuatro vías alternativa alrededor de su corazón.

El corazón siempre ofrece vías alternativas cuando los problemas aparecen. Una bypass existencial. La vía alternativa de la creatividad que el amor genera. Este es un tema serio y esperanzador. Nos decía con la certeza de la pasión el Obispo Don Damián Iguacen que el amor es creativo. Que no hay mayor creatividad que la que genera el amor al prójimo. Y cuando se pierde el camino, cuando se cierran las puertas, cuando acontece lo inevitable que hace imposible algo, el amor busca esquinas alternativas y vías de acceso insospechadas. El bypass del amor fraterno.

No ha de ser agradable tener que someterse a una intervención quirúrgica de este calibre, por su dificultad y peligrosidad. Los resultados del caso concreto han sido positivos y el compañero se recupera física y psicológicamente muy bien. Pero imagino que en aquel momento en el que le informaron que tenía que ser intervenido y que tenían que hacerle estas vías alternativas a su corazón, el temor y la incertidumbre habrán aparecido en su horizonte vital. Nos decía que no tenía miedo a la muerte, pero sé que era porque es una persona de fe. Pero no sería menos si hubiera compartido la perplejidad que despierta la noticia. Y de la misma manera, que en sus venas, a todos nos viene bien que, desde otra perspectiva tal vez más simbólica, nos inviten a ser intervenidos y lograr vías alternativas a nuestra manera de relacionarnos con los demás.

Que no nos entienden o nos malentienden…, pues la vía alternativa de la caridad que genera paciencia para volver a intentarlo otra vez, con otras palabras, otro tono y otra formulación. Que no nos quieren…, pues mayor amor a quien nos ofrece la cara oculta de su luna, sirviendo en forma de bypass una mayor actitud de respeto y acogida. Y así, poco a poco, lograr generar otra forma creativa de estar ante lo real del prójimo.

Tal vez le han puesto a él este autotrasplante vascular que abrazó los alrededores de su corazón, pero a algunos de nosotros, su situación nos ha invitado a generar caminos alternativos, otras vías, otra manera de enfrentarnos a los ordinario de forma extraordinaria. Porque lo que llamamos corazón no es solo al órgano muscular que bombea nuestra sangre, sino al lugar profundo de nuestra vida emocional, sentimientos y decisiones vitales. Ese corazón alternativo que nos define siendo de buen o mal corazón.

Tus bypass, son, de alguna manera, hermano, nuestros. Gracias por compartir este momento con nosotros.