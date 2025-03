Techo canario para Ucrania

Sánchez participa en la reunión de líderes sobre Ucrania convocada por Reino Unido

Cuando se han cumplido ya tres años del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia el conflicto ha devenido, en lo estrictamente bélico, en una guerra de posiciones sin grandes cambios en el frente. La gran mutación es hoy el nuevo planteamiento del conflicto que hace Estados Unidos, no por esperado menos disruptivo. Hasta el punto de parecerse mucho a una traición en toda regla a Ucrania y a Europa.

Se ha embarcado la Casa Blanca en una negociación directa con el Kremlin que poco ha contado con el país agredido y menos con sus hasta ahora aliados a este lado del Atlántico. Ni el altísimo coste en vidas, ni la devastación causada por los bombardeos ni la suerte que aguarda a los desplazados que han huido del conflicto parecen contar, sino solo la compensación a la que aspira Estados Unidos –el 50% de la explotación de las tierras raras en suelo ucraniano– y la pretensión de Putin de anexionarse de forma definitiva el territorio ocupado.

Canarias ha sido tierra de acogida para estas personas. En los últimos tres años, España ha recibido a más de 300.000 refugiados que han escapado de la invasión rusa en Ucrania, de las cuales 6.000 aún residen en Canarias y 11 son niños solos, que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y acogidos por familias isleñas. Esta misma semana pudimos conocer la historia de tres hermanos de alta capacidad intelectual que estudian en el CEIP La Pastrana, de Ingenio. El talento de Ucrania crece pues en las Islas. Los canarios abrieron las puertas de sus propias casas para recibir a ucranianos. Eso no ocurrió en todas partes y el colectivo se muestra muy agradecido, en palabras de la Asociación de Ucranianos en las Islas Canarias Dos Tierras, Dos Soles.

La Unión Europea permitió el libre tránsito de los desplazados y les ofreció permisos de residencia y trabajo mientras duraba la guerra. España activó el programa de protección internacional del Ministerio de Inclusión y, a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Cruz Roja, les ofrecieron techo, manutención, ropa, formación del idioma y atención psicológica. Sin embargo, ese apoyo económico dura 18 meses y, solo en algunos casos, se puede alargar hasta dos años.

Al terminarse las ayudas algunos han tenido dificultades para poder afrontar el pago del alquiler y tomaron la decisión de volver a Ucrania, pero allí la situación es insostenible y tuvieron que regresar a Canarias. La mayoría de los desplazados que han buscado refugio en el Archipiélago son madres con hijos pequeños. Aunque muchas de estas mujeres cuentan con estudios superiores, los sectores en los que han conseguido trabajo son la hostelería y la limpieza. Los ucranianos residentes en las Islas, como la mayoría de los de la diáspora, siente «miedo e incertidumbre» ante el nuevo escenario que vive la guerra por la intervención de Donald Trump. Nadie sabe lo que puede llegar a pasar.

Es acaso cierto que carece de sentido desde el lado ucraniano perseguir la estrategia de la victoria total, pero acogerse al realismo por el trágico coste de la guerra no significa que cualquier solución sea defendible, justa, ecuánime, conveniente y estable. Ucrania carece de los medios necesarios para imponer sus condiciones, en mayor medida si la UE no participa en las negociaciones, pero es preciso que no se consagre un desenlace que entrañe la violación flagrante del derecho internacional, la vulneración de los derechos humanos y de la seguridad europea, comprometida esta última en grado sumo. No debería resolverse la contienda con una victoria aplastante de Rusia en los pactos que se acuerden, que es el significado del punto de partida de las negociaciones y de la verborrea del presidente Donald Trump, empeñado en desacreditar la figura de Zelenski.

Se da por descontado, de momento, que cuanto se acuerde será negativo para la cohesión de la OTAN y la posición de la UE con Rusia, dañada ya su unidad por la admiración que Viktor Orbán (Hungría) y Robert Fico (Eslovaquia) dispensan a Putin y por las extremas derechas que hacen una interpretación muy peculiar del concepto de patriotismo y encuentran en Putin y Trump aliados para sus designios. Pero incluso si tal circunstancia no se diese, el debilitamiento del vínculo atlántico, el aislacionismo de Trump y su propósito de centrar todos sus esfuerzos en competir con China y acotar su influencia acrecienta la vulnerabilidad del espacio europeo.

Otorgar a Putin una victoria incondicional obliga a vislumbrar un futuro sombrío. Tal punto final para la guerra de Ucrania no sería fruto de un realismo necesario, sino de los objetivos económicos de EEUU: intensificar los negocios con Rusia y sacar partido de los recursos naturales de Ucrania. Dejar Ucrania en manos de Rusia sería una claudicación de toda Europa. n