La cultura de la violencia / Fernando Montecruz

La proliferación de hechos violentos que se están produciendo en la sociedad actual da mucho que pensar con respecto a los derroteros hacia los que se dirigen las conductas de algunas personas que plantean como forma de relacionarse con los demás el ejercicio de la violencia verbal o física.

Hay que señalar ante esto que no debe achacarse estos comportamientos violentos a que la época del covid en el año 2020 provocó ciertas alteraciones conductuales en las personas, ya que el devenir de los acontecimientos que se habían producido tiempo atrás y la evolución de la forma de ser y comportarse de algunas personas no tiene nada que ver con los problemas que sufrimos muchos ciudadanos en una época cruel que tuvimos que vivir en un escenario casi de ciencia ficción. Y ello, porque el problema del covid lo sufrimos todos en su momento, y no todos los ciudadanos están reaccionando en la actualidad con conductas violentas ante cualquier problema, o diferente forma de pensar que tengan con los demás.

Por ello, la evolución del incremento de la violencia como forma de implantación de una especie de forma de imponerse a los demás con el autoritarismo que expresa la violencia verbal o física, hace que estemos presenciando una especie de «Cultura de la violencia» como vehículo para desautorizar la opinión de los demás y tratar de imponer la que algunos quieren poner de manifiesto a la hora de vencer cualquier diferencia de criterio de otras personas con respecto a lo que el violento plantea y trata de imponer con una conducta que lo que te traslada es el intento de imponer su opinión, amedrentando a quien tiene otra forma de ver un problema.

Estas reacciones que ponen de manifiesto la violencia verbal o física como forma de comportarse algunos seres humanos la estamos comprobando en agresiones en centros sanitarios, tanto a médicos como a enfermeros y personas que trabajan en los mismos, la violencia que se ejerce también en las escuelas a los profesionales que intentan transmitir los valores de la educación y el respeto, la violencia vial que se manifiesta en la conducción en la carretera con reacciones de muchos conductores que evidencian la irascibilidad que transmiten ante cualquier problema que puedan tener en la conducción con otros ciudadanos, por no decir la creciente violencia de género y doméstica existente en los hogares y la violencia sexual que sube en cifras estadísticas, y con multitud de víctimas que lo están siendo con una honda preocupación social, al comprobar que ninguno de los valores que se nos han transmitido a lo largo de los tiempos del respeto a los demás, la igualdad entre las personas, la educación, o el diálogo como forma de relacionarse con los demás, no acaban de cuajar como los referentes que todos deberíamos tener como paquete de valores, y que deberían enseñarse como auténtico «carnet de identidad» que todos deberíamos llevar como una tarjeta en nuestra cartera.

Además, la realidad que se nos presenta es que estamos comprobando impasibles cómo esta violencia verbal y física que se ejerce por una gran parte de la ciudadanía se nos manifiesta sin que se estén adoptando medidas de ningún tipo para frenar la escalada de esta violencia en la forma de comportarse unos ciudadanos con otros, siendo cada vez más importante que nunca la implantación de una asignatura de «tolerancia cero» frente a cualquier tipo de violencia que, cada vez, se nos presenta como más importante en la cadena de los estudios que deben seguir todos en una especie de «reseteo» que la humanidad debe recuperar para empezar de cero y aprender que la violencia debe ser descartada en las relaciones entre las personas.

Por todo ello, la «cultura de la violencia» es cultura en valores y forma de aprender que la violencia supone un retroceso en los avances de la sociedad y un menosprecio a los demás, tratándose de imponer una persona a otra con aquello que manifiesta la falta de educación y de respeto que tienen quienes utilizan conductas violentas, tanto insultando y menospreciando a los demás como agrediéndoles. Y estas actuaciones las estamos viendo constantemente, sin que exista una previsión de que podamos experimentar un giro en la línea ascendente de esta violencia que se está apoderando de muchas personas.

Podemos afirmar, también que se apunta por los expertos que la violencia cultural trata de la legitimación del uso de la violencia directa o estructural y se manifiesta en actitudes y prejuicios que se plasman, entre otros, como son el racismo, el sexismo, y la homofobia, como manifestaciones que vemos en internet en las redes sociales, por lo que los prestadores de servicio deberían colaborar en prohibir y cerrar todo tipo de conductas que manifiesten esta violencia verbal y ataques a los demás, utilizando internet como instrumento de transmisión de la «cultura de la violencia online». n