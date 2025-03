Una cultura de la seguridad

NuTítulo:

Firma:

Alfonso González Jerez

Texto:

Obviamente 600 policías y guardias civiles no pueden garantizar que el carnaval sea un estanque de cisnes. Allá abajo se reúnen decenas de miles de personas en un espacio reducido que se dedican básicamente a beber, bacilar, beber, bailar, beber, descojonarse, beber, gritar, beber, deglutir un chorizo parrillero del Carbonífero o unos churros en el aceite de la época de Mingorance, y si hay tiempo, beber algo. Esa fantasía de tranquilidad perfecta que se vendió hace algunas semanas desde la Junta de Seguridad, incluyendo drones que sobrevuelan el jolgorio festivo, es una piadosa mentira. En una aglomeración de tales dimensiones, en la que se consumen cada hora cientos de litros de alcohol, los incidentes son inevitables. Respecto a los del pasado sábado muchos comentan, arrugando la nariz, que los que comenzaron las broncas eran, casi siempre, “gente de fuera de la isla”. Tengo serias dudas, aunque para que vamos a negar que en las carnestolendas chicharreras desembocan un buen montón de animalitos europeos que solo saben divertirse repartiendo hostias como panes.

El problema del consumo de alcohol en los kioscos del Carnaval es de siempre, pero ciertamente en los últimos años se ha agravado. Cualquier estudio te indica que en Canarias –como en el resto de España – el consumo de alcohol empieza a una edad cada vez más temprana. Y no solo el alcohol: tomar drogas no legalizadas se hace también muy pronto. Nadie pregunta la edad del que pide una copa – o muchas – en los baretos y los kioscos y ves a quinceañeros emborrachándose tranquilamente un día tras otro. Lo más notables es cómo se han acostumbrado las pibas a las libaciones alcohólicas apenas llegadas a la pubertad. A las tres de la mañana están tumbadas en la acera, durmiendo en un banco, vomitando en algún portal. Como soy un señor matusalémico recuerdo que hace veinte o treinta años las pibas bebían con menos sed y disimulaban un poco una vocación borracha. El problema del abuso del alcohol en Carnavales – para los que no sirven de nada esos perros policiales de los que se ufana la Nacional – tiene difícil remedio. Primero porque, culturalmente, las fiestas carnavaleras convocan al exceso y al abuso como una de sus razones de ser. Después porque si los kioscos se negaran a despechar alcohol a los menores de edad – una ridícula fantasía buenista – se arruinarían. Y por últimos en supermercados y grandes superficies la pibada adquiere todo el alcohol que desea para autosuministrarse al llegar al mogollón. Nadie pregunta por la edad. Nadie pide jamás un DNI.

Imagino que se trata, básicamente, y unas vez articulado el mejor sistema de seguridad policial posible, de una cuestión de suerte. De que no se produzca en las noches de fiesta un conflicto que se desborde, se extienda y pueda terminar en el hospital o en la morgue. Antes participaba en el carnaval. Ahora, más bien, los visito. Y por supuesto el anciano puede equivocarse pero mi percepción es que con el paso del tiempo han aumentado las broncas, las peleas y los desafueros, tanto como se han multiplicado las intoxicaciones etílicas. Estar oficialmente muy orgullosos de los carnavales de Santa Cruz no debería ser obstáculo para intentar crear una cultura de seguridad carnavalera que deberíamos asumir todos, y especialmente los que más disfrutan de la fiesta, que son los jóvenes. Una cultura de la seguridad – reglas de comportamiento, colaboración ciudadana, información -- en la que también se sientan concernidas las familias y los institutos, los medios de comunicación y las universidades. El carnaval sigue creciendo y ya es hora que lo hagamos también nosotros para que no llegue el día en el que por la indiferencia de todos las cosas lleguen al hospital o a la morgue.

Suscríbete para seguir leyendo