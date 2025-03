El Día

A pesar de la lluvia que cayó por momentos, la afluencia de clientes a mi cantina fue enorme; tanto fue así que a media tarde tuve que pedir un camión cisterna de vino a mi compadre el de Ravelo, porque se me quedó la gente a secas.

Y en lo que esperábamos por el camión, se me acercó Dionisio el Pollo, que trabajó muchos años en un matadero, y me hizo un comentario que llevó a una larga reflexión: ¡Cuánta cultura de carnaval le hace falta a nuestros jóvenes! Me lo decía el Pollo porque había estado por la mañana en la Plaza del Príncipe, en esa cita habitual con la tradición que tenemos con la Fufa y Los Fregolinos, y me preguntaron que quién era el señor de la estatua que está frente al templete, refiriéndose a la del maestro Enrique González, uno de los padres de nuestro carnaval.

Y me acordé del comentario que le he hecho a Elías, responsable del proyecto EduCarnaval de Diablos Locos, de la falta que hace una versión de dicha iniciativa para los adolescentes, aquellos que no saben del origen de nuestras fiestas, que no saben quiénes eran las tapadas, que desconocen como se celebraban aquellas camelladas, origen de nuestras cabalgatas, o de los bailes en sociedades y casas de particulares hasta que en la década de los ochenta comenzó el carnaval que hoy en día conocemos. Un elevado porcentaje de adolescentes, y es una pena, creen que el carnaval es disfrazarse, beber y vaciar la vejiga entre contenedores, evidenciando una triste formación en cultura carnavalera.