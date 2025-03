Todo por un puñado de ‘followers’ / La Provincia

Las redes sociales han cambiado nuestras vidas en todos los aspectos. Lo que comenzó siendo un espacio para relacionarse con los demás poco a poco se ha convertido en una pieza más de nuestro currículum. Las palabras se miden cada vez más y los feeds se miman con cuidado. No vaya a ser que a algún responsable de recursos humanos le de por revisar nuestras cuentas. La industria del entretenimiento se ha visto profundamente influenciada por este engagement social. Ya no basta con haber trabajado con algunos de los mejores cineastas o haber participado en proyectos de éxito. El estrellato ahora también se mide en función del número de followers que tengas.

«No me importa Instagram. Instagram apesta». Así de rotunda se mostró Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused. La actriz cargaba contra el yugo que supone tener que aportar al proyecto algo más que talento y disponibilidad para el rodaje. Los seguidores en redes se han convertido, según ella, en un elemento sustancial, hasta el punto de que pueden marcar la diferencia entre que un proyecto consiga financiación o no. Hawke también afirmó que había llegado a sugerir la posibilidad de cancelar su cuenta en Instagram. La respuesta que recibió de un director la dejó atónita. «Solo para que lo sepas. Cuando elijo al elenco de una película con el equipo de producción me dan una hoja con la cantidad de followers en total que necesito conseguir del reparto. Así que si eliminas tu Instagram y pierdo tus followers afectará al tipo de personas con las que tendré que completar el reparto».

La actriz ha hecho pública una práctica que se ha extendido muchísimo en los últimos años. En el pasado, la relación de los actores y actrices con sus fans tenía lugar a través de publicistas y medios de comunicación. Las redes lo han cambiado todo. Cualquier famoso puede convertir sus cuentas en un púlpito desde el que compartir parte de su vida con sus seguidores. Además, una reputación social bien gestionada es un poderoso reclamo para que los responsables de casting quieran tener a esa persona vinculada a un proyecto, gracias a su efecto amplificador.

Un post de Hawke, que tiene en Instagram cerca de nueve millones de seguidores, tiene un alcance e influencia mucho mayor que el de una campaña de publicidad convencional. Por eso los proyectos se tratan de blindar con un reparto con muchos seguidores en redes. Permitirá, ya desde el rodaje, ir infiltrando el mensaje en el público objetivo en un medio muy efectivo, especialmente entre uno de los segmentos más esquivos hacia otro tipo de acciones publicitarias: los jóvenes.

La influencia de las redes sociales no depende solo de la cantidad. También de la calidad de las publicaciones. El último ejemplo lo ha servido en bandeja Karla Sofía Gascón, primera mujer trans nominada al Oscar a mejor actriz protagonista por Emilia Pérez, cancelada tras haberse descubierto varios tuits racistas de hace varios años. La directora de contenidos de Netflix, Bela Bajaria, declaraba hace unos días que la polémica ha servido para que muchas personas en la industria se estén planteando la necesidad de revaluar el proceso de revisión de la imagen que las personas vinculadas a los proyectos han construido en sus redes. No parece viable que las compañías vayan a dedicar el tiempo y los recursos que requeriría revisar las redes de todos los profesionales con los que trabajan. Pero lanza un aviso a navegantes sobre la importancia de cuidar el tono de los mensajes allí vertidos. El mensaje a actores y actrices parece claro: ten muchos seguidores y cuida lo que dices.

La línea entre intérprete y celebrity es cada vez más difusa. Algunos profesionales del sector, como Scarlett Johansson, han decidido pasar de este canal de comunicación. Hawke, de momento, no ha eliminado su cuenta en redes. Ella mejor que nadie sabe cómo funciona el sistema de retroalimentación de la industria tras participar en la exitosa Stranger Things. En realidad, su denuncia no es contra Instagram, sino contra un criterio de selección que arrincona lo que debería primar a la hora de elegir a cualquier intérprete: su talento. n