Junta de Seguridad celebrada para preparar el Carnaval 2025. / Andrés Gutiérrez

Agüita la que armé ayer, al descargar cuatro contenedores de garbanzas de las de mi madre, no solo para la noche del sábado, sino para tener también hoy domingo y que me duren todo el carnaval de día, no en vano, otros años a media tarde me he quedado sin el condumio de mi viejita.

Menos mal que tuve la ayuda de Tito El Volante, que trabajó como conductor de grandes vehículos y me ayudó a conseguirlo. Tito venía de la feria con sus dos retoños y estuvimos comentando el problema de competencias que se sacó de la manga la subdelegación del gobierno quién, vete a saber siguiendo órdenes de quién, ordenó dar marcha atrás a lo acordado en la junta local de seguridad y mandó a la policía nacional a cubrir la seguridad de la feria, ubicada este año en suelo portuario, competencia de la guardia civil.

Yo no se de competencias, pero lo que si se, de mis años de gerente, es que, lo acordado en la junta de seguridad, va a misa y se respeta rigurosamente, entendiendo que en esa mesa ha habido representación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de técnicos y responsables políticos que han de velar por un carnaval seguro y por una feria, como parte del carnaval, donde la seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de todo.

Cuando hablo con cualquier cliente de los celos entre administraciones y de las peleas absurdas que solo atienden a colores políticos, me hago siempre la misma pregunta: En manos de quién estamos.