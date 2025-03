La clave perdida de la clase media

El PIB de España subiría el 5,6% con pymes más grandes

Desde la llegada de la democracia, España ha duplicado su PIB per cápita, un dato que a primera vista podría interpretarse como un éxito. Sin embargo, al compararnos con otras economías europeas, el resultado es menos alentador: seguimos sin converger con los países más avanzados, atrapados en un modelo de crecimiento que no ha garantizado una mejora estructural en la renta de los ciudadanos.

España ha basado gran parte de su desarrollo en sectores intensivos en empleo, pero de bajo valor añadido, como el turismo y la construcción. Mientras otros países han apostado por la innovación, la productividad y el fortalecimiento de su tejido empresarial, nosotros seguimos atrapados en ciclos de auge y crisis sin resolver el problema de fondo.

Un crecimiento que no se traduce en mejores salarios reales, mayor poder adquisitivo y estabilidad para la clase media no es suficiente. La verdadera convergencia con Europa no se logrará solo con cifras macroeconómicas positivas, sino con una estrategia clara para elevar la renta disponible, mejorar la productividad y reducir la desigualdad fiscal que afecta a autónomos y pymes.

El futuro de España depende de que la riqueza generada se traduzca en mejores condiciones para los trabajadores, más incentivos para la inversión y una estructura fiscal que premie el esfuerzo y la creación de valor.

No basta con nadar desesperadamente, es hora de garantizar que no vamos a fallecer en la orilla.