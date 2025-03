Un momento de la cabalgata. / Arturo Jiménez

Y llegó el Carnaval... ¡y que ganas tenía la gente de fiesta! Anoche no había terminado aún la cabalgata y empezaron a aparecer clientes por mi Cantina, tanto a jartarse de las garbanzas rellenas que hace mi madre, como a empinar el codo con el caldo de Ravelo y a comentar, una y otra vez, lo que han deparado los concursos y galas hasta este momento, y digo hasta este momento, porque aún queda el de Ritmo y Armonía de esta noche.

El comentario casi unánime de mis clientes era, Pedro... viene lluvia. Así lo afirmó también Pepo el Colleja quien, aviso de la AEMET en mano, me advertía que tendremos los próximos días, una DANA rondando nuestras carnestolendas. Y me preguntaba el Colleja: ¿Tú has visto que, se haga cuando se haga el carnaval, siempre llueve?, y es verdad lo que me decía Pepo, lo hagas en febrero o lo hagas en marzo la lluvia hace acto de presencia. No se si los palos de agua caen para bajarle la calentura a todos aquellos que se ponen frosiacos por estas fiestas o si es para quitarle la chispa a quien se le ha pegado el codo a la barra de mi negocio y a media noche ya tiene un lote que baja la calle caminando como desfilan las rondallas y con la vocalización al 0,25.

Y pensando en ello estuve hasta esta mañana a las siete, hora a la que pude cerrar mi Cantina y me puse a cantar aquel famoso estribillo de Georgie Dan que decía.... Danaval, danaval... danaval te quiero.