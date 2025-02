ED

Tengo un cabreo importante con Jep Meléndez, y no es solo por la gala tan mediocre que se marcó el miércoles pasado. Es que, fruto de ese descontento, los habituales de mi cantina se fueron cabreados a casa y renunciaron a venir por mi negocio por lo que estuve, hasta las tres de la mañana, envasando al vacío las garbanzas de mi madre para que no se me echaran a perder.

¿De verdad, Jep, que no se te ocurrió otra cosa sino lo que vimos? ¿En serio que la música de la obertura era africana? ¿Tu crees que en una gala dedicada a África no tocaba ejecutar un hilo conductor que aludiera al continente vecino? ¿Lo del claqué en medio de la obertura, era un chiste malo o iba en serio? Lo de que abuses de los playbacks vale, pero... ¿No es posible que la gente se aprenda las canciones? ¿Ni siquiera Orishas? ¿Cómo le permitiste a la murga ganadora que actuara sin su disfraz? ¿Y los personajes del Carnaval? ¿Es verdad que lo único que se te ocurrió para que las rondallas hicieran un número conjunto era cantar We are del world?

Menos mal que tener a Alersis de presentador es una garantía, porque, si no es por él y por la excepcional calidad de los trajes de las candidatas, cada cual mejor, hubiera jurado que estaba viendo la elección de la reina de Guargacho. ¿Es seguro que vas a hacer una tercera gala? En serio, ¿no vas a reconocer que esto no es lo tuyo? ¿De verdad, Jep?