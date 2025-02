Vídeo: E. D. / Imagen: Andrés Gutiérrez

Continúa esta semana de relax carnavalero en la que, ante la ausencia de concursos relevantes, mis clientes vienen por mi cantina a mandarse el condumio de mi viejita y a seguir comentando, eso sí, mucho más sosegados, lo que ha dado de si esta nueva edición del Carnaval.

Y el que más y el que menos, lo hace con un ojo puesto en la gala de elección de la reina de esta noche, una gala que vuelve a dirigir un Jep Meléndez que, el año pasado, hizo un espectáculo que solo le gustó a él, al alcalde y al concejal... o tampoco.

Muchos de mis clientes se preguntan por qué repite el Sr. Meléndez y no se le da la oportunidad, por ejemplo, a un Daniel Pages que ha firmado unas galas infantiles, o de la tercera juventud, donde ha rayado a un gran nivel. Es de suponer que, si la gala adulta de esta noche no convence, el año que viene le den una oportunidad al diseñador palmero, que ha demostrado que no solo se desenvuelve a las mil maravillas elaborando fantasías de reinas.

Mañana, cuando la tele diga, empezará un espectáculo que esperamos que esté a la altura que nuestro carnaval merece; no es fácil contentar a todos, pero estamos seguros de que Jep Meléndez era consciente de ello al asumir el reto de superar a Juan Carlos Armas o Enrique Camacho. Mañana serán los clientes de mi negocio los que dictarán sentencia y dirán si la reina fue elegida en un espectáculo mediocre o en una gala, de gala.