¡A tragaaaaaar!

¡Abran la boca! Un poco más, por favor. Y ahora tráguense un nuevo y precioso sapo. El Gobierno de España, o sea de Pedro Sánchez, ha decidido perdonar el 20% de la deuda pública de Cataluña: o sea, 17.000 millones. ¡Y no se quejen! Ya se tragaron lo de la amnistía que no cabía en la Constitución, ¿verdad? Y tampoco fue para tanto. No se hundió el mundo y la gente fue al fútbol al domingo siguiente como si nada. O sea, que menos dramas.

Y además, como hacerlo solo con Cataluña habría sublevado a las comunidades del PP, nuestro benévolo Gobierno de España, o sea, de Pedro Sanchez, ha decidido camuflarlo un poco, perdonando pasta a todo el mundo. Más de ochenta y tres mil millones de deuda van a pasar del bolsillo de la derecha al bolsillo de la izquierda. De los territorios al Estado. De unos pocos a todos los españoles. Aparentemente un simple trasvase.

Lo que pasa es que tiene truco. Hay tres fórmulas para repartir. La primera, del 75%, es objetiva: a tanto por habitante (población ajustada). Toca a una condonación homogénea de 1.369 euros por cada ciudadano. Pero luego hay otras dos fases adicionales en donde se decide lo que al Gobierno le sale de sus bemoles. Y hay seis comunidades autónomas que se quedan fuera: Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Nuestras islas se quedan por debajo de la media, en el pelotón de los torpes, con 1.500 euros por habitante, mientras que a Cataluña le tocarán 2.284 por ciudadano. Lo mismo que a Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. En el caso de Canarias, que tiene una deuda muy baja, el alivio de la deuda supondrá una reducción de casi la mitad del endeudamiento. Menos da un tonique.

Ustedes se dirán —y si no se lo dicen ya se los digo yo— que al fin y al cabo si la deuda pasa de Cataluña al Estado tampoco es tan grave, porque al final la vamos a pagar todos, incluidos los catalanes. Pero claro, a este pastel le falta una guinda. Recuerden que Cataluña está negociando un sistema de financiación en el que se le concederá la independencia fiscal, como al País Vasco, con un cupo anual por el que se pagarán los servicios prestados por el Estado en cada ejercicio. Y eso es importante. Porque entonces la deuda que le hemos condonado hoy será mañana exclusivamente nuestra: de los españoles. Y ellos, los catalanes, no tendrán nada que ver con ella. Como pasa con el País Vasco, a quienes no verán ustedes en esta operación, porque no tienen vela en nuestro entierro. Y como quien no quiere la cosa, a quien le dan una patada en los piños es a Madrid, que no tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico.

Desde que se anunció ayer esta brillante operación de enjuague con los independentistas catalanes ha comenzado un coro gregoriano cantando las bondades de la decisión para todos los ciudadanos de este país. Hasta el punto que uno se pregunta cómo, siendo tan bueno, no se ha hecho antes. Y cómo, para que fuera incluso mejor, en vez del 20% no se les perdona a los catalanes el cien por cien de lo que deben.

Abran la boca, mastiquen bien y tráguense este nuevo y hermoso sapo de los jardines de La Moncloa. Y recuerden, ¡todo es por el bien de España!

