Javier Caraballero afronta su segunda edición como concejal de Fiestas, con la vista puesta en ampliar el aforo del recinto ferial. / María Pisaca

Fuerte fin de semana de caña el que me dieron, y no precisamente de la dulce, esa fue la que ganó el concurso de agrupaciones musicales. Ha sido un fin de semana frenético, lleno de concursos y anoche, acabado el de Rondallas, por mi Cantina parece que había pasado un tsunami de carnaval.

Después de las once, quien vino por mi negocio a echarse unas garbanzas de las de mi madre, fue el concejal de Fiestas, Javier Caraballero. Curioso hombre éste, comentaron muchos de mis clientes. Es una persona que, pase lo que pase, siempre va de un lado hacia otro con una sonrisa en la boca: ¿Que los premios se entregan a las tres de la mañana?, el concejal sonríe como un loco; ¿que la acometida eléctrica de los puestos falla?, el concejal sonríe; ¿que una murga adulta lo llama dictador?, él sonríe; ¿que hay colectivos que se quejan porque la tele no da su concurso en directo?, el concejal vuelve a sonreir; ¿que baila con algunos pasacalles como si no hubiera un mañana?, pues baila sonriendo; ¿que la subasta de la feria recauda menos que el año pasado?, Caraballero sonríe; ¿que no está de acuerdo contigo? te lo dice, pero con una sonrisa.

Hay que reconocer que este concejal de Fiestas tiene un buen rollito con los grupos que empieza a recordar a Dámaso Arteaga, a quien muchos echaron de menos durante unos cuántos años. Caraballero creo que va por el mismo camino. De momento, transmite tanta confianza, que muchos clientes de mi Cantina lo llaman ya Javi el sonrisas.