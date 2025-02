Rondalla Gran Tinerfe, en el concurso de la última edición del Carnaval. / Andrés Gutiérrez

Anoche recibí una visita especial en mi Cantina. Mi amigo Toño el Brujo, que ayer cumplía 64 primaveras, estuvo aquí para celebrarlo conmigo con un buen plato del condumio de mi viejita, y con una conversa que duró hasta que los comparseros que estuvieron cenando en mi cantina, marcharon jartos, y pude echar el cerrojo.

El Brujo, que no tiene pelos en la lengua, tenía un cabreo importante porque la tele canaria, la de casi todos, opta un año más por no dar en directo el concurso más genuino del Carnaval; el de nuestras Rondallas. El más genuino, no solo por ser el único carnaval donde perdura esta modalidad, sino por ser el concurso más antiguo de Canarias datando sus celebraciones desde principios del siglo XX. Parece que, la decisión de sus dirigentes, es compensar a Las Palmas arrancándole a Tenerife un trozo de cultura carnavalera del más alto nivel.

¿Y emitir cada acto para su provincia? ¿Acaso una televisión, que nos cuesta millones de euros, carece de tecnología suficiente para hacerlo? ¿Nos tenemos que contentar, una vez más, con la cesión de la señal a algunas locales que no pueden dar toda la cobertura que el concurso merece?

Hoy hace 44 años que Antonio Tejero entraba en el Congreso, pistola en mano, a intentar arreglar lo que, según él, él no funcionaba. Por eso, cuando El Brujo se marchó, me lo imaginé, pistola en mano, entrando en la reunión de la tele, donde deciden los actos que dar en directo, y mandar a callar a todo el mundo gritando... ¡Se sienten coño!