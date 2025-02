La charlatanería pacifista

Unos 300 ciudadanos han firmado una solicitud (y propuesta) que se trasladará al Parlamento de Canarias para que sea declarado algo que llaman Estatuto de Neutralidad para Canarias. Lo meterán por el registro de la Cámara el día 12, para que coincida –dicen– con la victoria del «no» a la OTAN en el referéndum sobre la continuidad de España en la alianza atlántica. Carmelo Ramírez, viejo especialista en aportar naderías a la política canaria en general y a la gestión del Cabildo de Gran Canaria en particular, está ejerciendo como portavoz de la bienpensante ocurrencia. Este es el análisis geopolítico que da Ramírez: «la situación (sic) se ve agravada con la nueva administración norteamericana donde se visibiliza el verdadero rostro del capitalismo, del imperialismo y ya no están escondidos bajo la mesa (sic)». ¿Trump es el verdadero rostro del capitalismo? ¿Por qué es verdadero y no falsario?

El partidete de Ramírez se define como socialdemócrata, es decir, partidario de un capitalismo con intervención estatal para garantizar derechos sociales y servicios públicos. ¿El rostro del falso capitalismo es entonces Antonio Molares, Román Rodríguez, el propio Ramírez? Este lenguaje pueril, propio de un adolescente encantado de conocerse, un lenguaje que no es un lenguaje sino una colección de frases sobadas que en rigor no trasmite absolutamente nada, sigue siendo la retórica conventual de fray Ramírez, que para gobernar en Santa Lucía o en el Cabildo grancanario no ha tenido remilgos en pactar con el PP, con el PSOE o con Coalición Canaria dentro de Coalición Canaria.

Está la cuestión, por supuesto, de que es un Estatuto de Neutralidad. Es una fantasía jurídica pensar en un instrumento de esta naturaleza, porque las competencias en materia de asuntos exteriores y militares corresponden, constitucionalmente, al Gobierno central. Sin embargo los abajofirmantes se pronuncian verbalmente y por escrito como si eso fuera un asunto menor y casi administrativo. Tal Estatuto carecería de cualquier valor normativo aunque fuera votado por todo el Parlamento. Canarias debe ser una tierra de paz –como si no fuera ya una comunidad autónoma madura y un pueblo pacífico– «y no una amenaza para los pueblos cercanos y lejanos». Es sorprendente. Actualmente, y hasta que no se apruebe el Estatuto de Neutralidad, somos una amenaza para pueblos cercanos o lejanos. De Marruecos a la Patagonia. También se pretende que aquí no quede un soldado o que, en todo caso, las fuerzas militares instadas en las islas «solo tengan carácter defensivo». Esta peña no tiene ni puñetera idea de doctrina y estrategia militar.

Canarias tiene una población de unos 2.260.000 habitantes. El Ministerio de Defensa dispone aquí de unos 8.700 efectivos entre personal civil y militar. Jefes, oficiales y tropa suman poco más de 6.000. Solo existe un regimiento de artillería antiaérea (el 74) en Gran Canaria. Presentar a Canarias como un país militarizado es una necedad ridícula. Lo contrario está más cercano a la verdad: la defensa de Canarias –especialmente la defensa aérea– es claramente deficitaria. Y la inestabilidad que supone el trumpismo para toda Europa lo que aconseja, precisamente, es que las autoridades políticas asuman que estamos en el flanco Sur de Europa (el flanco sur profundo como dice el analista Pérez Triana) asomados casi a una región con una terrible inestabilidad política y una intensa actividad militar: estados fallidos, migraciones a gran escala, tráfico de drogas y armas, franceses retirándose y mercenarios rusos campando por sus respetos. Esta gente, esta gente tan bondadosa y pacífica, los carmelos y carmelitas, son una cuerda de charlatanes irresponsables.

