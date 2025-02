La malandanza

Tal vez no merezca la pena pero no me resisto al tirón elegiaco para la despedida de Paulino Rivero como presidente del consejo de administración del Club Deportivo Tenerife. Por supuesto queda una pregunta: ¿por qué diablos se metió Rivero en este guirigay buhonero y maloliente y malgastó así capital de su imagen pública? Quizás uno tiene una idea un poco campanuda de la Presidencia. La última vez que vino por aquí el rey Felipe VI invitaron a todos los expresidentes vivos al acto que protagonizó en el Parlamento de Canarias. Al final, después de un ratito, Rivero abandonó la cámara entre un montón de periodistas que se agolpaban en la entrada principal. Nadie le hizo ni una pregunta. Peor fue cuando un anciano de paso más lento se deslizó como un pálido espectro sin ser reconocido. Le advertí a una joven compañera: «Mira, si es Fernando Fernández». La periodista me miró extrañada y me preguntó: «¿Quién?»

Antes incluso de terminar su segundo mandato presidencial ya circulaban rumores que colocaban a Rivero en el CD Tenerife cuando terminara la eternidad que se reservaba a sí mismo su cuate Miguel Concepción. Entre ambos, empresario y político, creció y se consolidó desde finales de los años ochenta del pasado siglo una simbiosis sumamente interesante y, por tanto, bastante silenciada y casi nada analizada. Las mejores historias e historietas en estas islas son las que nunca contaremos. Don Paulino colaboró muy activamente en elegir y cerrar el entourage empresarial con el que Concepción trazó su estrategia de compra de acciones y negociación para alcanzar el control del CD Tenerife. Están más o menos claras las razones que movían al entonces próspero empresario palmero a tomar esta decisión. Obedecía a un modelo de los años noventa y principios del 2000. El empresario triunfador y corajudo que compraba un club (desde 1990 una sociedad anónima deportiva) para elevar su prestigio social, su pedigrí simbólico, sus contactos con todas las instancias de poder e incluso su capacidad de influencia política. Concepción necesitaba todo eso o se complacía creer en que lo necesitaba y a través del CD Tenerife lo podía conseguir. Pero, ¿Paulino Rivero? ¿Por qué tantas prisas? ¿Por qué incluso desde el gobierno que sucedió al suyo se le debió advertir discretamente que no podía asumir labores gerenciales o representativas en el club blanquiazul porque, como jefe del Ejecutivo, había aprobado subvenciones y ayudas económicas al mismo?

Rivero es el expresidente canario que mejor maña se ha dado en su prejubilación. Jerónimo Saavedra siguió ocupando cargos públicos hasta más allá de los ochenta años. Lorenzo Olarte las pasó muy mal económicamente por su loca cabeza. Manuel Hermoso prácticamente se jubiló después de su mandato. Román Rodríguez gestiona una agonía política en condiciones incómodas. Adán Martín murió prematuramente. Rivero, una vez cumplido su bienio penitencial fuera del cargo, fichó por una compañía naviera como jefe de relaciones institucionales, o algo así de inverosímil, con un sueldo mastodóntico. Ahora anuncia que abandonará el CD Tenerife. Y lo hará entre otras razones, según cuenta, porque no comparte el modelo del club en el que el presidente del consejo de administración solo tiene una importancia ornamental. Ni ejerce responsabilidad en la gestión económica del club, ni decide fichajes, ni nada de nada. «Yo no creo en ese modelo que es el que quería Garrido y que al parecer va a continuar». Casi dos años y medio lleva aposentado Rivero en una presidencia completamente insignificante con cara de yo no fui mientras el CD Tenerife se hundía en la mayor crisis de su historia. ¿Ahora se da cuenta de que no pinta ni ha pintado absolutamente nada? Paulino, ¿do está tu escudo, do está tu lanza? Todo lo acaba la malandanza.

