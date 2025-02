Iker Casillas: portero al ataque, fallo de defensa

Iker Casillas. / EPE

Se prohíben chistes relativos a la reciente celebración de San Valentín por parte de Iker Casillas, a quien alguna examiga entrañable está sacando de su propio apellido. Nos duran en este país nada y menos los iconos. Se ha ido al cajón de los símbolos inservibles donde reposa Karla Sofía Gascón el exportero del Real Madrid y la Selección Española de Fútbol que ante las cámaras besó apasionadamente a su novia, la periodista Sara Carbonero, justo después de ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010, convirtiéndose así en épico ejemplo planetario del amor romántico.

Tres lustros, un exilio en Oporto, un infarto y un divorcio después, el exdeportista elogiado por su talante sencillo y premiado por sus éxitos bajo los palos lucha por su buena reputación a golpe de comunicado, y anuncia querellas a quien divulgue aspectos su intimidad, sin darse cuenta de que ese gol ya se lo han metido. O se lo ha metido él. La defensa de Casillas ha sido pasar al ataque, o sea, más madera.

¿Qué dice el VAR? Retrocediendo: una revista publicó fotos del excancerbero de 43 años saliendo de un hotel de Barcelona con una modelo de contenido adulto de 28 llamada Claudia Bavel. A pesar de que en su condición de señor soltero y sin ataduras no tendría ninguna necesidad de explicarse, su reacción asegurando ser víctima de una emboscada no sentó nada bien a su partenaire, una joven y exuberante creadora de contenidos de Only Fans, la plataforma de fotos y vídeos privados a menudo sexuales.

Tal es así que la aludida se personó en un plató de televisión para desvelar la relación que ambos han mantenido durante año y medio, con intercambio de mensajes que no versaban precisamente sobre los problemas de Guardiola en el Manchester City. "Estás buenísima", "Te voy a comer", piropeaba el suscriptor. "Sé que no soy de tu talla, pero me da igual", seguía mientras proponía a la mujer dar el paso de conocerse en persona. Cosa que, según la modelo, ocurrió hasta llegar a una relación normal y corriente, de la que habla porque le da la gana y porque es suya. Además, dejó caer que el exportero podría haber mostrado a terceros una grabación de ambos manteniendo relaciones sexuales, lo que sería susceptible de considerarse un delito.

Debería Iker Casillas, Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo y Príncipe de Asturias junto a Xavi Hernández, entre otras importantes distinciones, haberlo dejado correr. El tiempo lo borra todo, y ahora el foco lo tiene el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el banquillo por otro famoso beso en el deporte rey: el no consentido que le propinó a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino.

Pero seguramente con la intención de despejar semejante trallazo contra su beatífica imagen publicó un largo comunicado en el que anunciaba acciones legales contra toda persona que efectúe comentarios sobre su intimidad, con la que él nunca ha comerciado. "Hace casi cinco años que vivo retirado del fútbol, realizando otras actividades empresariales en el sector privado. Sé que nunca voy a ser completamente anónimo, pero sí llevar una vida normal como cualquier persona de mi edad y circunstancias; en definitiva, como cualquier ciudadano tendría derecho en este país", relataba.

No es la primera vez que demanda respeto por su privacidad. Junto a su exmujer suscribió un texto similar en el que exigían que se dejase de propagar informaciones a menudo erróneas sobre sus dos hijos en común.

Lejos de conseguir su propósito, Claudia Bavel ha contraatacado con otro comunicado. En él, la influencer para mirones apela a la libertad de expresión para defender sus posiciones y, aunque parezca una paradoja, busca aliados en el feminismo. "En un mundo donde se pide cada vez más transparencia y donde las mujeres seguimos luchando por el derecho a hablar libremente sin ser desacreditadas, es preocupante que se intente silenciar mi voz o presentarme como una persona que busca notoriedad a costa de otros", asegura.

Y sigue: "Me resulta sorprendente que se pretenda presentar mi testimonio como un ataque, cuando en todo momento he difundido información veraz y que sirve de respuesta a la negativa de una relación amorosa".

Seguramente escarmentado y cursada la baja de la página de Only Fans que tan buenos y malos ratos le ha proporcionado, Casillas enviaba un críptico mensaje desde las redes: "Cualquier tiempo pasado fue mejor… ¿o no?". Diría que para él sí, pues a Bavel la pretenden ya para La isla de las tentaciones.