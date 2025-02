La fiscal: ¿le “propinó” un besito? ¿besito o piquito?

La fiscal mantiene su petición para Rubiales: 2 años y medio por agresión sexual a Hermoso

Creí oírlo mal, por lo que lo volví a escuchar, sí: propinar. La fiscal ya lo dijo todo: propinar -me voy a la RAE- igual a atizar, pegar, sacudir, dar, descargar, asestar, infligir. En estos sinónimos figura “dar”, que no puede entenderse como “entregar”, al chocar con su marco semántico. Utilizar “propinar” es una agravación previa, de prisma; elegir un sentido totalmente dislocado. La fiscal se interesó vivamente en si había dicho “piquito” o “besito”. Un interrogatorio de mucha enjundia. El bueno de Rubiales le tuvo que decir que eran sinónimos. Pues no quedó muy conforme la fiscal. Por lógica sistematización jurídica debiera darse el “piquito” en grado de tentativa o frustración, al ser tratado como delito. O es o no es. Si la duración del delito fue de 6 segundos, el juez de condenarle al bueno de Rubiales debería pedir al gobierno su indulto, por darse en un abrir y cerrar de ojos. Por algún podcast supe que la denuncia de Jenny principió por agresión sexual, a lo que la fiscal sumó el delito de coacciones de un montón de gente, como delito tributario del delito de género: de “piquito”. Así el expediente judicial pudo armarse de 3.000 folios a picotear por las partes procesales. Pobres.

Se ha hecho mucho hincapié en el otorgamiento y recepción del consentimiento, forzosamente bilateral, pero ninguno en algo previo como es el grado de rozamiento de los labios de una y otro. ¿Cuántas veces el piquito es una expresión de saludo y contento, y no busca la carnalidad machista del acto, como los besos más gestuales a veces al aire, y en realidad entonces no habría quedado consumado? ¿Y si por el estado de euforia incontrolable, no atinó Rubiales y se lo dio en la nariz?

Jenny confesó que durante 6 segundos “se sintió poco respetada”. “Poco” atenúa el ilícito, y “respetada” eleva la urbanidad con su mera evaluación íntimamente psicológica, a base de vulneración penal. Hay quien ya dice que los sentimientos se están convirtiendo en derechos subjetivos, incluso las sensaciones perceptivas, como la del frío y calor, aún no tipificados, el calor es el que más papeletas tiene por el cambio climático.

Es placentero poder asistir ya a la herencia cultural y sociológica del doctor Sánchez, la España liberal, moderna y desprejuiciada alcanzando su insuperable imbecilidad mundial, de mano de Irene Montero, Ministerio de Igualdad, ochos de marzo con Begoña y alocadas ministras brincando estudiantiles. Una España de un grupo de émulas de Licurgo, que marginales y analfabetas llegaron a tomar el poder, donando a la humanidad: “Sí es sí” y “Hermana, yo sí te creo”. Terrorífico.