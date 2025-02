Concierto durante uno de los días de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Menos mal que la semana que hoy comienza no tiene comparación con la pasada ya que, serán solo cuatro, los días en los que tengamos espectáculos de carnaval; a pesar de ello, no debo cerrar mi Cantina dado que no quiero dejar a mis clientes sin un sitio donde echarse unas conversas sobre lo acontecido hasta ahora.

Ayer, después de la gala infantil, vino por mi negocio Agustín el Farola. Lo llamamos así porque es un iluminado y siempre propone debatir sobre temas que parece que pasan desapercibidos, como la noticia de días pasados en la que leíamos que, una asociación de mujeres africanas y afrodescendientes, criticaba que los disfraces con motivos africanos incurren en violencia simbólica, vamos que si nos disfrazamos, por ejemplo, de Tribu Senegalesa, podríamos convertirnos en racistas simbólicos. Me parece extraño que lo aleguen ahora y no hace meses, cuando los secretos de África fue elegido como motivo de este carnaval. Tampoco he leído a esa asociación elogiando el trato que dispensamos a tantas pateras y cayucos que llegan a nuestras costas en búsqueda de una vida mejor.

Me recordó El Farola que no es la primera vez que ocurre. Ya hace años se quejó el sindicato de enfermería por los disfraces de enfermera, miembros del clero lamentan los trajes de cura, monjas u obispos; si seguimos así, acabarán sumándose otros colectivos: militares, policía, bomberos, camareros, azafatas.... Mejor es no hacer ni caso porque, como lo hagamos, llegará el día en que veamos el cartel del carnaval diciendo, Fiestas de interés turístico internacional, y debajo la frase: Prohibido disfrazarse.