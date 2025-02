La isla de Puerto Rico / El Día

El funcionamiento político de un modelo político insular, a priori, no debería tener diferencias con el de uno continental; de gran ciudad o rural. El pueblo vota, si eso, y convive con sus instituciones, pacíficamente, en el mejor de los casos. En esta línea que comienza me he propuesto, ojo a visor de los modelos políticos insulares más desarrollados socioeconómicamente, entender cuál es la referencia más útil de este tipo de espacios para dar carácter a la sustantividad de lo político en el funcionamiento de un archipiélago, deslocalizado de su continente de pertenencia, preso de las economías posibles allende los mares. De la cochinilla o del turismo. Como se podrán imaginar algunas diferencias hay entre lo que ocurre en las islas y lo que ocurre en los continentes. Aproximémonos a ello.

Salvando las distancias de la pertenencia a sus naciones-estado, España y Estados Unidos, Canarias y Puerto Rico nos pueden servir como referencia para abordar un entendimiento de las propiedades de un modelo político archipielágico y sus características. Habrá aportaciones de la ciencia política, la sociología o la historiografía, donde procuraré orientar el entendimiento de las particularidades de lo insular, el cual, por supuesto tendrá aportes de investigaciones de todas las Antillas, como las de la canaria Larisa Pérez o las del jamaicano Stuart Hall, de archipiélagos del Mediterráneo, como las que conocemos de Malta o Chipre, y de por supuesto, la Escuela de Estudios Insulares de la Prince Edward Island, en Canadá. Toda ayuda es poca para entender todo esto.

Es obligatorio hacer una primera aproximación a lo más importante que ocurrió recientemente, en referencia al siglo XX y como fue la construcción del sistema político de ambos territorios, de Canarias y de Puerto Rico, de sus identidades, de sus límites, ídolos y propósitos, a lo largo de todo el siglo. También entender que papel tiene África en Canarias, y que papel tiene la herencia taina en Puerto Rico, y la caribe, pueblos indígenas enfrentados a la llegada de Colón.

Ambos archipiélagos están íntimamente relacionados a causa de un advenimiento de instituciones descentralizadas en uno, a la par que el otro pasaba a control anglófono y perdía toda posibilidad de soberanía. La separación de Puerto Rico de España para ser colonia de Estados Unidos se produjo por la vía del Tratado de París de 1898, mientras la Ley de Cabildos o Ley Canalejas se presenta como la primera figura descentralizadora de España, fechada en 1912, la cual generó los prolegómenos de la autonomía canaria y la primera sustantividad política del Archipiélago, que generó un nuevo sujeto, insular, entre las entidades municipales y provinciales.

Lo interesante de esta disertación dividida en artículos en EL DÍA será un diálogo sobre elementos comunes en la construcción de los modelos políticos hoy asentados en los territorios insulares, para así entender sus, como digo, similitudes y diferencias. Es importante tener referencias de otros archipiélagos para entender e imaginar mejor a Canarias, porque siempre nos quedamos por el camino de lo inexplicable cuando tratamos de justificar nuestros asuntos, que parecen caídos del cielo, como esa tasa de vehículos por habitante, nuestra natalidad, nuestra falta de soberanía alimentaria, nuestra tasa comercial en general, la propiedad del agua, el carácter de nuestros empresarios, la influencia de la piratería en el carácter de nuestros habitantes, así como una pereza importante de los movimientos y una gran capacidad de los ídolos.