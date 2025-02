Lo que no va para la era, va para el tofio / El Día

Este localismo propio de Fuerteventura se emplea para dejar claro que lo que no sirve para una cosa, sirve para otra, pero todo se aprovecha. La expresión se construye sobre la base de dos elementos típicos del universo rural de antaño, pero que continúan formando parte del imaginario insular, estos son: la era y el tofio. La «era» es un espacio circular de tierra limpia, a veces empedrado, donde se trillan los cereales con cuya semilla se elabora el pan. «Trillar» es labor que consiste en separar el grano de la paja y se hace con la cobra, que así se llama en las islas al grupo de animales (que pueden ser vacas, caballos, camellos o burros) que se enlazan para la trilla. Por su parte el «tofio» es la vasija de barro con punta acanalada usada tradicionalmente para recoger la leche del ordeño. Se trata probablemente de una voz propia de las lenguas habladas por los antiguos canarios que ha sobrevivido hasta nuestros días, sobre todo en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

El dicho se sustancia en una máxima propia de las comunidades campesinas que se sustentan en una economía agrícola/ganadera, modelo este en el que no se escatiman medios para aprovechar los recursos. La escasez es un rasgo característico de las sociedades preagrícolas (de cazadores/recolectores) y que ha persistido en las sociedades agrícolas primitivas. Casi como una memoria atávica sigue presente, a nivel de inconsciente colectivo, en las sociedades agrícolas/ganaderas sobre las que pesa la amenaza (real o ficticia) de la carestía, las secas y las plagas que arruinan las cosechas, las epidemias, causa de la muerte del ganado, hambrunas y otras penurias. Frente a la incerteza que la escasez puede provocar, se ha impuesto tradicionalmente el ahorro; ahorro no solo en términos de acumulación de excedentes de producción, sino también como fórmula que combate lo superfluo y afecta a todo aquello que no sea estrictamente necesario desechar o consumir. Si se considera que en el pasado las islas de Fuerteventura y Lanzarote fueron conocidas como «el granero del Archipiélago» por el hecho de que gran parte de la superficie cultivable se dedicaba a la producción de cereales que abastecía al resto de las islas, se entenderá mejor la presencia de estos registros locales. La práctica de esta agricultura de secano no estuvo exenta de penurias provocadas por la escasez y la carestía, dos fantasmas que históricamente han acompañado a estos modelos de explotación de la tierra. La larga ausencia de lluvias se hacía sentir en el pasado en estas islas, lo que fue causa de ruina de las cosechas que provocaron hambrunas y otras penurias que afectaron a su vez al ganado.

Aunque el impacto de tales amenazas con el pasar del tiempo puede haber cambiado por las transformaciones en el propio modelo productivo y la dotación de infraestructuras agrícolas que mitigan la ausencia de precipitaciones, en la memoria colectiva parecen continuar presentes los espectros del pasado. Lo que justifica probablemente que todo recurso escaso o potencialmente escaso es siempre aprovechable, ya sea el forraje para alimentar el ganado como el estiércol para abonar la tierra. Lo que fundamenta la metáfora «lo que no va pa(ra) la era, va pa(a) (e)l tofio» que en sentido figurado y con carácter general expresa: lo que no vale para una cosa, sirve para otra, pero todo es aprovechable y ninguna «fatiga» es inútil.