Ante nuestros propios ojos / El Día

Cuando hacia 1524 Vives publicaba sus Declamaciones Silaneas, en las que narraba la degradación moral y política de las guerras civiles de Sila contra Mario y el final de la Dictadura que llevaría de forma directa a la fundación del imperio romano tras guerras que ensangrentarían el mundo antiguo, puso al frente de su escrito: «Esto que narramos ocurre ahora, ante nuestros ojos». Lo que ocurría ante los ojos de los contemporáneos eran las guerras civiles europeas que llevarían a la frágil fundación del imperio de Carlos V.

Más de un siglo después, un humanista ya instalado en el barroco, Saavedra Fajardo, dotado como Vives de vocación europea y leal como él a los deberes de la razón, apreciaba la continuidad de aquellas guerras que conociera Vives. Las aspiraciones imperiales francesas seguían en competición con el imperio de los Austria, aunque un tercio de la población europea se había hundido en la tumba. Saavedra se dio cuenta de la inclinación de los imperios a imitarse en sus aspiraciones, violencia, espíritu militarista. Como Vives, sabía que esa imitación se manifestaría en las desgracias que ese espíritu trae a sus pueblos y al mundo.

Hoy, con Vives, podemos decir que ese afán de robar tierras, suceden ante nuestros ojos. Hoy, con Saavedra, regresan las actuaciones de la guerra de los Treinta Años. Según nos cuenta Saavedra, el católico cardenal Richelieu pagaba al reformado rey de Suecia y su ejército para que combatiera contra los Austria. Se demostró así la capacidad que tenía la potencia de Francia para luchar por actores vicarios. Pero cuando la guerra llegaba a su fin, París exigía a los suecos que le traspasaran las ciudades conquistadas para incorporarlas por derecho de conquista.

Ante nuestros ojos vemos lo mismo. Estados Unidos exige a Israel que le traspase el control de Gaza para hacer el mayor resort turístico del Mediterráneo. Mas que apoyar a Netanyahu en esa masacre infame y vergonzosa, se trataba sencillamente de que Isael luchaba por Estados Unidos. Al pretender beneficiarse de forma tan impúdica del resultado de esa guerra, Estados Unidos se convierte en país beligerante. Pues, ¿cómo se llamaría al beneficiario de una guerra criminal? ¿No se convierte en cómplice e inductor? La finalidad de esa guerra, ¿acaso no pasa a ser el descarado beneficio de quien pretende liderar la reconstrucción urbanística de Gaza?

Que para ello se tenga que desplazar a más de dos millones de personas no parece un obstáculo para quien se siente instalado en su sueño de omnipotencia. Los animales de presa van ciegos tras el botín, siempre lo hacen. Y no solamente eso. El gobierno de Israel pretende castigar a los pocos Estados europeos que han tenido la dignidad de alzar la voz contra esta guerra criminal asumiendo las consecuencias de su limpieza étnica. Quieren que reciban a esos dos millones de seres humanos sin tierra, como si tuvieran que pagar una especie de indemnización de guerra, como derrotados. Para enseñanza de los que se nieguen a ser testigos silenciosos.

¿Alguien podría apreciar alguna diferencia entre estas actitudes y la ocupación de los sudetes por parte de Hitler en 1938? ¿Qué diferencia hay entre declarar una tierra parte del ‘Lebensraum’ propio y declarar las playas de Gaza parte del negocio inmobiliario de la cadena Trump? Quizá una, a favor de Hitler, porque en su brutalidad no engañó a nadie. Aquello se presentó con la claridad de la usurpación y el atropello, mientras que el gobierno israelí camufla su guerra criminal como si fuera una campaña justa en lucha contra el terrorismo de Hamás, después de inducir a la desesperación al pueblo palestino mediante un proceso de violencia, coacción y deshumanización calculado, continuo y creciente.

Las cosas que nos contaron, como decía Vives, las volvemos a ver ante nuestros ojos. Todo lo que dijimos que repudiábamos cuando nos veíamos como civilizados -la barbarie, la prepotencia, la arbitrariedad-; todo lo que entendíamos como valores que defenderíamos en el mundo -los derechos humanos, la democracia-, todo es pisoteado justo por el actor que en otro tiempo nos aseguraba que ahí residía el futuro del mundo. Estamos viendo deportaciones masivas a campos de concentración situados en terceros países. Estamos viendo redadas masivas de ciudadanos agazapados como animales cazados. ¿Qué faltará para que los latinos sin papeles lleven estrellas amarillas en sus brazaletes?

Estados Unidos, que participó en la fundación de la ONU como expresión del derecho internacional, que defendió la cultura de los derechos humanos, que juzgó a criminales de guerra, que aconsejó la globalización comercial como forma del progreso de los pueblos, ahora se convierte en un país, temido sí, pero aislado y marginado por la comunidad internacional, con su presidente riéndose de la Corte Penal Internacional que en otro tiempo su Estado fundara.

Podemos preguntarnos con razón lo que le puede importar el derecho a alguien que ha sido declarado ya criminal en juicio justo. Una vez conquistada la inmunidad de su cargo, podemos suponer que nada. Pero la humanidad no olvida. Algunos hemos sido enseñados a no olvidar. Y nadie que tenga memoria, como Vives, como Saavedra, como la humanidad que surgió traumatizada del Holocausto, olvidará lo que hoy vemos. Esa humanidad tiene derecho a decir lo que sabe. Que cuando los pueblos inician esta senda se dirigen directos a la catástrofe. Por supuesto que se llevarán consigo a muchos. Pero no se recuerda de nadie que ganara así y lo disfrutara por mucho tiempo.