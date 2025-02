Okupación en El Toscal

Lo que dejó atónitos a los vecinos del barrio de El Toscal que llamaron a la policía porque uno de los okupas de la casa de Pasaje Ravina amenazó a un vecino con un cuchillo es que los agentes le transmitieron que no podían hacer nada. Es lo que suele pasar al principio. La gente que curra, cumple las leyes y respeta las normas de convivencia descubre que en materia de seguridad puede encontrarse, muy fácilmente, en pelota picada. “Me gritó y se acercó a mí amenazándome con un cuchillo”. “Ah, muy bien” y el agente termina de escribirlo, “si sabemos algo se lo comunicaremos”. Los ojos abiertos como platos. “Pero, ¿por qué no entran ustedes y sacan a esa chusma?”. Respuesta inmediata, impertérrita: “Es propiedad privada y ni propietarios no están presentes para permitirnos entrar ni tenemos orden judicial para hacerlo”. Un vecino, rápidamente: “Pues ellos están dentro y sin puñetero permiso del vecino”. Los policías asienten, asienten repetidamente con un suspiro de tristeza, y abandonan rápidamente el lugar. También se les llamó por una bronca en la otra vivienda ocupada en el barrio toscalero, la de la calle El Saludo. La versión policial es que los okupas les contaron --supongo que en la calle – que no había pasado nada. “¿Y esas marcas de cortes en los brazos que tienen usted y usted?”, preguntó un agente. “Ah, es que nos cortamos cargando un mueble”, respondieron los okupas interrogados. La policía, satisfecha con el cuento, se mandó a mudar.

Pues esto es exactamente lo que hay. El Toscal, sin duda, merece y demanda desde hace lustros muchas mejoras, pero sus vecinos jamás habían sentido miedo, y es que esta gentuza anda por las calles siempre en grupo, gritando, ocupando toda la acera, lanzando miradas provocadoras. Lo peor es la sensación de indefensión. Eso es lo que ocurre a pesar de todas las monsergas de las ideologías buenistas. El asombro, la intranquilidad y la percepción de una indefensión insuperable. Si las autoridades públicas y los cuerpos de seguridad no pueden hacer nada, ¿qué podemos hacer nosotros? Y sobre la podredumbre de ese miedo –justificado – comienza a crecer el descreimiento, el malestar cotidiano y al final el odio al que rompe la tranquilidad del barrio y quiebra los códigos de conducta. ¿Y en la otra parte? La otra parte ya ha ganado una pequeña batalla. El barrio está acojonado y la policía, habibi, no hace jamás nada. Esa buena nueva se transmite rápidamente, como el viento, entre compañeros, familiares y amigos de los okupas. En El Toscal abundan casas abandonadas. La mayoría de las mismas, en malas o pésimas condiciones de habitabilidad, necesitan reformas importantes que sus propietarios no pueden y a veces no quieren enfrentar. Otros barrios santacruceros se encuentran en situaciones similares. Esta ciudad está en pésimas condiciones para afrontar un aumento de okupaciones y la tensión social y vecinal que siempre generan. Para bien y para mal Santa Cruz no está acostumbrada a gestionar la violencia y menos aún esa violencia, inicialmente de baja intensidad, que significa la okupación.

La prioridad, desde luego, sería impulsar los cambios legislativos e impedir que los okupas disfruten -- en la práctica -- de derechos más protegidos que los propietarios de las viviendas. La insistencia estúpida de las izquierdas en despreciar el fenómeno de la okupación no es compartida hoy, con seguridad, por los toscaleros. Ese genio postinudo, Pablo Iglesias, soltaba un tuit característico hace dos o tres días: “Es muy improbable que te ocupen el piso…Sin embargo, es probable que te eche de tu casa el banco o tu casero. ¿Te has preguntado por qué tiene más miedo al okupa que al rentista?”. Pues porque el casero me ha firmado un contrato y el okupa no. Pollaboba.

