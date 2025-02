Controlar las redes

Ese infatigable luchador contra la mentira, Pedro Sánchez, ha dicho que no se puede permitir que «las infraestructuras esenciales del entorno digital queden en manos de empresas sin ningún control democrático». No habla de las cámaras en las calles y aeropuertos que captan nuestras caras a todas horas. Ni de los superordenadores y algoritmos que las controlan. Habla de las redes sociales.

Los gobiernos europeos y los tecnócratas de la Unión Europea vienen tomando decisiones sin aval democrático desde hace muchos años. Por ejemplo el colosal endeudamiento en que nos han metido. O la persecución al uso del dinero en efectivo y la obligación de manejarse con tarjetas bancarias, que viene a ser lo mismo que entregarnos atados de pies y manos a los grandes bancos. Todo se hace por el pueblo, pero sin el pueblo.

El problema es que internet les tiene desquiciados. Las redes sociales son como una enorme calle comercial llena de millones de personas sin rostro que interactúan, hablan hasta por los codos, denuncian supuestas conspiraciones, mienten, insultan, suben vídeos y montan un cristo diario. Y como no es posible controlar el contenido espontáneo que produce toda esa peña, pretenden controlar el continente.

Como primer paso España ha creado el Observatorio de Derechos Digitales, un nuevo chiringuito que agrupa a empresas y especialistas elegidos a dedo –o sea, muy poco democráticamente– para que hagan propuestas de futuras regulaciones. Entre ellas, posiblemente, la creación de una identidad digital para poder acceder a internet y acabar con el anonimato. Eso no estaría tan mal, aunque sea complicado. Pero es solo la cáscara que rodea al huevo. El objetivo, realmente, es imponer la censura ideológica a las plataformas digitales.

«Si el dueño de un restaurante es responsable de la comida que sirve a sus clientes, los tecnomillonarios tendrán también que asumir la responsabilidad de los actos de sus empresas» dice Sánchez. Podría decirse, siguiendo su simplonería metafórica, que su Gobierno es responsable de las carreteras que usan los conductores y que, por tanto, los gobernantes tendrían que asumir la responsabilidad de los accidentes que se deban al mal estado de las vías. Eso, obviamente, no lo veremos ni de coña.

El ministro Urtasun, que sabe disimular mucho menos, ha confesado que las redes son «hoy» el altavoz de la derecha. Y es ahí donde está el meollo del asunto. El universo digital ya no es territorio exclusivo de la izquierda. Los emergentes líderes de la derecha mundial, Milei, Bukele o el propio Trump, se han convertido en políticos con millones de seguidores que han llevado el peso de sus campañas electorales a las redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales ya no detentamos el monopolio de la opinión publicada. Y eso no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario: es un cambio de paradigma.

Solo las dictaduras, como China, pueden incomunicar eficazmente a sus ciudadanos. El antidemocrático intento de cualquier gobierno democrático de controlar las opiniones libres en las redes está condenado al fracaso o al ridículo. Es muy tarde para ponerle puertas a ese campo embarrado.

