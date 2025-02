Salud mental y San Valentín para solteros

Unos cupcakes de San Valentín. / Canva

Un año más llega el 14 de febrero, y con este, San Valentín. Un día que la mayoría de los enamorados lo celebran como un día especial organizando algo diferente (un regalo, una cena romántica, una escapada, etc) Pero, ¿cómo lo viven este día quien está soltero? Aquí diferenciamos 3 grupos:

1. El que elige estar soltero.

2. Quien recientemente ha sufrido una ruptura sentimental y está en medio del proceso del duelo.

3. Quien lleva tiempo sin pareja, pero echa mucho de menos el tenerla.

El primer grupo, lógicamente percibe este día como uno más en el calendario. Cero emociones incómodas.

Al segundo grupo, le va a suponer vivir este día con tristeza, angustia, incluso con ansiedad. A su proceso de duelo se le añaden los recuerdos de lo que significaba este día para ellos antes de la ruptura, y como lo estaría celebrando de no haber puesto fin a su relación.

El tercer grupo, lo vive desde la tristeza, desilusión, y frustración por una soledad no elegida que, la siente y les afecta. Para estas personas, este día es agotador ya que esa exaltación del amor que perciben en los medios, las redes sociales, y conocidos, les frustra ante un desequilibrio sobre lo que sienten que «deberían» tener, y no tienen.

Está claro que no tener pareja no afecta a todos por igual. San Valentín, aunque sea un día más en el calendario, supone un trago amargo para muchas personas sin pareja que notan, ese día más que nunca, el peso de la soledad no elegida.

Psicopíldoras:

1-Acepta lo que sientes. Estás más triste de lo normal por un motivo, y no pasa nada. Nadie lo tiene que entender. Solo hace falta que lo entiendas tú. Para lidiar mejor con la tristeza, que no significa anularla ni invalidarla sino, no regodearte en ella, recuerda que en 24 horas este día pasará y volverás a como estabas ayer. Se trata de un día más en el calendario.

2. Transforma lo que sientes: transforma el dolor de ese día en bailar, cantar, hacer ejercicio, llamar a esa amistad con la que hace tiempo que no contactas, haz visita familiar, vete a la peluquería, a la playa, dedícate, o regálate un capricho. En resumen, dedica ese día a algo que te haga sentir bien. Al fin y al cabo es el día del amor. Aprovéchalo para el amor más sano e importante. El amor hacia uno mismo.

3. Aprende a sacar lo positivo de cada situación aunque no sea lo que prefieras. Así, el tiempo que pase hasta encontrar a la persona con la que te encantaría compartir tu vida, (no vale cualquiera), te será más llevadero, menos triste y frustrante. Es cierto que no se debe «necesitar» a nadie para ser feliz ya que esto da lugar a relaciones de dependencia. Pero no es negativo «preferir» tener pareja. Lo que sí es necesario para ello es estar bien sin ella. Un día como el 14 de febrero, en el que estás más sensible que de lo habitual, busca esa parte positiva que tiene no tener pareja.

4. Dale un giro a la situación. Hoy en día quien no tiene pareja es porque no quiere. Quizás, si ahora mismo no tienes una relación, es porque has crecido personalmente, tienes tus innegociables, y ya no te conformas con cualquier persona. Y eso, está muy bien. Ten paciencia y elige bien. El refrán: «pan para hoy y hambre para mañana», en el campo sentimental sale muy caro emocionalmente.

Disfruta de este día y dedícatelo a ti. Cuestión de 24 horas.

Tamaradelarosapsicóloga.com