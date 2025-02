¿Pueblo palestino o palestinos? Gaza

Palestinos con cajas de ayuda humanitaria entregada por la UNRWA en ciudad de Gaza, en medio del alto el fuego entre Israel y Hamás / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

No son neutros los significantes, incluso tienen su geografía y desarrollo, su causa y destino escrito. Más que pueblo francés hay franceses o una nación, más que pueblo español (que suena tan franquista) hay españoles, pero más halagüeño al oído es el «pueblo palestino» como el «pueblo saharaui», para exaltar la preeminencia colectiva y compacta de pueblo nativo inmemorial, cuando cualquiera mínimamente informado sabe que ninguno de los dos lo es. Los futuros saharauis que sometieron a tribus bereberes (¡nativas!) fueron yemeníes del S XIII (tribus banu hilal). Lo de los palestinos es peor, hasta ellos mismos se consideraron en una conferencia «sirios del sur», sin intervenir en la guerra de independencia de Israel (1948) a raíz de la partición del territorio por Naciones Unidas (1947) entre judíos y árabes (no palestinos), lo mismo que en las guerras siguientes, cuando Cisjordania era Jordania y Gaza Egipto. Con la fundación de la OLP en 1964 (Hamás, 1988) es cuando se empieza a conformar una identidad política palestina, que no vecinal, de linajes o parentesco, que son otra cosa. El islamólogo Emilio González Ferrín manifestó que hasta hace unas décadas podía oírse en Gaza el acento egipcio, a pesar de que la mayoría son expulsados y huidos árabes de 1948 provenientes de Israel. Razón por la que un líder de Hamás señaló que no podrían usar de refugio los magníficos túneles, porque eran responsabilidad de NN.UU. Entre las 48.000 víctimas gazatíes, nadie se extraña de que no haya una sola baja de Hamás (todos civiles, preferentemente niños). Si al parecer son 20.000 los terroristas eliminados, son casi la mitad, la ratio civil/combatiente es casi 1/1. Algo muy inusual y menos en una guerra sin frentes y con civiles en medio. ¿Por qué nadie quiere saber la verdad? Los muertos en la región y desplazamientos de poblaciones hacen de Gaza la menor damnificada con gran diferencia. ¿Por qué no cuentan sirios, iraquíes, sudaneses, somalíes…? ¿Qué les hace especiales? ¿La UNRWA sólo para ellos y mayor presupuesto que ACNUR, para resto de refugiados? Tan raro. ¿Por qué los que animan a acoger huidos de todas esas regiones y pretenden que los gazatíes hayan de permanecer, con las penalidades y al coste humano que sea, recluidos allí, como los descendientes de los saharauis/yemeníes en Tinduf? ¿Por qué lo hacen, qué los anima, será algo muy personal, disponer quizá de una gran causa y ser «solidarios»? Trump no ha descubierto nada, en Gaza ya había un gran resort como hay 4 universidades. ¿Se sabía? Es un modelo muy árabe: Emiratos, Catar, Bahréin. ¿Por qué los palestinos libremente no podrían marcharse y todos los demás sí?