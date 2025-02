¿Por qué un político, queriendo llegar a todo, a veces no llega a nada?

Lucía Feijoo Viera

Me gustaría que la respuesta a este titular se vinculara con tres aspectos de la vida de la persona que desarrolla su servicio como gestor público; la alta velocidad a la que se somete, la ausencia de perspectiva y la reducida capacidad o deseo de delegación que algunos liderazgos despliegan. La esencia e identidad están muy relacionadas con la definición y eso que trasmitimos: a menor identidad, menos permeabilidad de Marca Personal.

Nuestro ego, querer llegar a cuantas más personas mejor y, además, nuestra fijación en la Agenda del Competidor, nos hacen perder nuestro enfoque estratégico, tanto de Marca Personal como de Marca Política; el asesor que nos dijo que cuanto más mejor, se equivocó. Solo provocará que nos diluyamos en ese mar de peces que es la política; uso esa comparación que tanto me gusta para confrontarlo con ese inmenso mar en el que corremos el riesgo de perdernos. Estar en muchos sitios puede ser interesante si nuestra Imagen Pública está vinculada; me refiero al sentido que tiene y al que nosotros le damos con nuestra comunicación. Nuestra actividad debe de tener un sentido, un para qué, una identidad, y eso requiere que tengamos, entre otros aspectos, una Causa definida. Básicamente, el para qué queremos ser recordados es fundamental, porque no vamos a serlo por todo o por mucho; será más sencillo identificarnos primero, y así estaremos en la mente de las personas, en el pensamiento de nuestra ciudadanía. Seremos el alcalde de la vivienda, el de la seguridad, el de la cultura, el de la modernización, el del bienestar social, o el del turismo… Y como por todo no vamos a estar en la memoria de la ciudadanía, tenemos que definir tres ejes, y a partir de ahí diseñar acciones. Llevaremos todo para adelante, pero diferenciándonos en esa doble Agenda; la general y la de nuestra causa.

La velocidad creemos que es inevitable, y a la vez la toma de conciencia tiene un brutal poder de frenada, establecer análisis nos hace frenar; sin embargo, la improvisación y el impulso nos hacen volar y perder perspectiva.

Tener una Causa Definida nos hace ir mucho más despacio, porque nos volvemos más elitistas con nuestra presencia, y además seleccionamos con mayor facilidad los actos, la planificación de los mismos, lo que te interesa y lo que no; y eso nos lleva a desarrollar procesos de delegación con mayor conciencia y soltura. Entendiendo que en ocasiones una ausencia es una gran presencia; a veces, el echar de menos a una figura tiene un poder de permeabilidad mucho mayor. Ocurre como el atractivo de la timidez: esa seducción que se produce por la necesidad de elaborar eso que la persona no termina de transmitirte… La ausencia, a veces, puede ser estratégica.

Los cargos públicos no son de ida y vuelta

Si fuiste ministro es difícil ser alcalde, si fuiste parlamentario quizás puedas acceder a la alcaldía, si eres senador todavía estás a tiempo. Los cargos públicos, difícilmente son de ida y vuelta; básicamente, porque la percepción de un cargo te condiciona la visión, y es muy difícil acortar con posterioridad los espacios. De la macro política es muy complicado pasar a la política municipal. La estrategia te sitúa en planos diferenciados, la toma de decisión y la valoración a determinado nivel te condiciona tu predisposición para entornos más cercanos… Somos seres humanos y fácilmente diseñamos entornos adaptativos y hasta acomodativos; por ello es interesante trazar una hoja de ruta factible con nuestros equipos en política.

Ya eres alcalde, consejero o presidente…Y, además, con experiencia… Pensarás que eres la misma persona y te puedo asegurar que algo ha cambiado en ti, porque el poder nos quiere transformar y resistirse es muy complicado. Logra que nos alejemos y diseñemos realidades diversas, logra que nos creamos que somos infalibles y terminamos olvidando que lo que nos hizo ganar la elección fue la manera en la que éramos percibidos, y nuestro empeño por ser auténticos. Por eso, somos difíciles de retornar a la calle, a ese cuerpo a cuerpo, cuando ya fuimos muy muy institucionales.

El mayor desafío después del éxito es callarlo. Criss Jami